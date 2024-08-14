"Dönüşüm Muhteşem Olacak", "Dinle" ve "En Büyük Aşk" isimli bestelere imza atan, şarkıları dünya genelinde çok sayıda besteci tarafından uyarlanan Kadir Tapucu, yaptığı açıklamada Ofer Levy'nin yıllarca kendi şarkılarını izinsiz uyarlayarak para kazandığını öne sürdü.

Tapucu; "Benden habersiz bir şekilde 1997'den itibaren 'Dönüşüm Muhteşem Olacak' şarkımı İbraniceye 'Aşkı Arıyordum' adıyla, 'Dinle' adlı bestemi de 'Gülümsemeye Devam Et' adıyla çevirip şöhret oldun. Konserlerinde yıllardır bestelerimden para kazanıyorsun. Teşekkür olarak da bana ve yüce milletime 'atom bombası atalım' diyorsun" ifadesini kullandı.

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