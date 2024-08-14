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        Haberler Magazin Kadir Tapucu'dan, Ofer Levy'ye tepki: Dava açacağım - Magazin haberleri

        Kadir Tapucu'dan, Ofer Levy'ye tepki

        Müzisyen ve besteci Kadir Tapucu, sosyal medya üzerinden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "Yemen, İran ve Türkiye'ye atom bombası atın" diyen İsrailli şarkıcı Ofer Levy'ye tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 10:12 Güncelleme: 14.08.2024 - 10:12
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        "Dava açacağım"
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        "Dönüşüm Muhteşem Olacak", "Dinle" ve "En Büyük Aşk" isimli bestelere imza atan, şarkıları dünya genelinde çok sayıda besteci tarafından uyarlanan Kadir Tapucu, yaptığı açıklamada Ofer Levy'nin yıllarca kendi şarkılarını izinsiz uyarlayarak para kazandığını öne sürdü.

        Tapucu; "Benden habersiz bir şekilde 1997'den itibaren 'Dönüşüm Muhteşem Olacak' şarkımı İbraniceye 'Aşkı Arıyordum' adıyla, 'Dinle' adlı bestemi de 'Gülümsemeye Devam Et' adıyla çevirip şöhret oldun. Konserlerinde yıllardır bestelerimden para kazanıyorsun. Teşekkür olarak da bana ve yüce milletime 'atom bombası atalım' diyorsun" ifadesini kullandı.

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        Ofer Levy

        Tapucu, Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat'ta yer alan "Öldürmeyeceksin" ayetine işaret ederek, şunları kaydetti: Yüce Türk milletini atom bombasıyla, dinsel bir savaş kisvesi altında yok etmek istiyorsun ve yandaşın Netanyahu'ya talimat veriyorsun. Bu saatten sonra sende namus ve şeref varsa bestelerimi sakın okuma. Tüm kanuni haklarımı kullanıp bestelerimi okumaman için uluslararası mahkemelerde seninle hesaplaşacağız.

        Kadir Tapucu, Levy'ye açacağı davadan tazminat kazanması durumunda, elde edilecek tazminatı Filistinli çocukların ailelerine yardımda kullanacağını aktardı.

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        #Ofer Levy
        #Kadir Tapucu
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