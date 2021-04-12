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HaberlerGündem3. SayfaHAPİS ŞOKU! Ünlü Youtuberların davasında karar çıktı! - Haberler
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Youtuber grubu üyelerine yasadışı bahis ve kumar sitesinin reklamını yaptıkları gerekçesiyle 10'ar ay hapis cezası

Sosyal medyada ünlü olan "Kafalar" grubu üyeleri Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin ile o dönem grubun menajerliğini yapan Arda Kofoğlu'na, "100 Bin TL ile 1 Gün Geçirmek" isimli videolarında yasa dışı bahis ve kumar sitesinin reklamını yaptıkları iddiasıyla dava açılmıştı. Dikkat çeken davada ise karar çıktı. 4 sanık, 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 5' inci maddesine muhalefet ettikleri gerekçesiyle 10'ar ay hapis ve 80'er lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezaları erteledi

HAPİS ŞOKU! Ünlü Youtuberların davasında karar çıktı! - Haberler
'Kafalar' grubuna hapis cezası!
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DHA

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında 4 sanığın avukatları yer aldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanıkların, 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 5' inci maddesine muhalefet ettikleri gerekçesiyle ayrı ayrı 10'ar ay hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

"SUÇUN MADDİ VE MANEVİ UNSURU OLUŞMAMIŞTIR"

DHA'nın haberine göre, mütalaaya karşı savunmada bulunan sanıklar Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin'in avukatı "Suçun manevi unsuru olan kasıt oluşmamıştır. Suçun maddi unsurlarından olan reklam ve teşvik fiilide müvekkillerim tarafından işlenmemiştir. Müvekkillerimin beraatini talep ediyorum" dedi.

Sanık Arda Kofoğlu'nun avukatı ise "Suçun maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır. Müvekkilim söz konusu videoda zaten yer almamıştır. O dönem videoda bulunan kişilerin menajerliğini yapmaktadır. Bununla birlikte videoda yayınlanan reklamdan kar edildiğine dair delil bulunmamaktadır" diyerek müvekkilinin beraatini istedi.

HAPİS CEZALARI ERTELENDİ

Mahkeme, 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 5' inci maddesine muhalefet ettikleri gerekçesiyle 4 sanığı 10'ar ay hapis ve 80'er lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Bilal Hancı, Atakan Özyurt, Fatih Yasin'den oluşan "Kafalar" isimli grup YouTube'da paylaştığı videolarla ünlü olmuştu. Youtuber olan ekibin 2016 yılında paylaştığı "100 Bin TL ile 1 Gün Geçirmek" adlı videosu nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Videoda yasa dışı bahis ve kumar sitesinin reklamını yaptıkları iddia edilen kafalar ekibi üyeleri, videoyu menajerleri Arda Kofoğlu'nun yayımladığını söylemişti. Videoyu yaklaşık 5 milyon kişi izlemişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede 4 sanık hakkında da 5'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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