Şanlıurfa Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümü'nde, çocuğunun ateşi düşmediği için öfkelenen Abdulkadir K., nöbetçi Dr. Bahaddin Ahmet Yalçın'ın başına parke taşıyla vurdu. Kanlar içinde kalan doktor ameliyata alınmıştı.

Sağlık Bakanlığı, yaşanılan bu üzücü olay üzerine yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "17 Temmuz 2018 günü gece saatlerinde Şanlıurfa Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümünde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, çocuğunun ateşinin düşürülmediği iddiasında bulunan bir hasta yakını tarafından taşla yaralanmıştır.

Vahim hadise şöyle gelişmiştir: Saat 20:00 sularında yüksek ateş şikayetiyle acil servise gelen 4 yaşındaki çocuk hasta, gerekli tüm tetkik ve tedaviler uygulanarak, başvuru sırasında 38,2˚C olan ateşi, yapılan müdahalelerle 37.5˚C'ye düşürülerek müşahede odasında gözleme alınmıştır.

Tedavi süreci devam etmekte iken, hasta yakını tarafından Dr. Yalçın’a önce sözlü, sonra fiili saldırıda bulunulmuştur. Parke taşı ile başından darbe alarak yaralanan doktor, olay yerinde sağlıkçı arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapılarak ameliyata alınmıştır. Doktorun halen yoğun bakımda tedavisi devam etmekte olup genel durumu iyidir.

Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca konuyla ilgili olarak Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i arayarak şiddet olayı ve mağdur doktorumuzun sağlık durumu hakkında bilgi almıştır.

Ayrıca Bakan Koca, yaşanan elim hadisede yaralanan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ı bizzat arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. Bakanlığımız sağlık personeline uygulanan şiddet hadiselerinin önlenmesi için ne gerekiyorsa yapacaktır.

Bu tür şiddet olaylarının bir daha yaşanmamasını diliyor, sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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