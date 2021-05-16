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Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Restoran ve kafeler kaça kadar açık?

Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Kafe ve retoranlar saat kaça kadar açık olacak? Tam kapanma yeni bir karar alınmaması halinde yarın saat 05.00 itibariyle sona erecek. Peki tam kapanma sonrası yarın kafeler açılacak mı? Merak edenler için detayları haberimizde derledik.

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Restoran ve kafeler kaça kadar açık?

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Tam kapanmanın sona ermesine saatler kala bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, yarın kafe ve restoranlar açılacak mı? Kafe ve restoranlar saat kaça kadar açık? Merak edenler için detayları haberimizded erledik.

KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafe restoranlar bilindiği üzere tam kapanma öncesinde kapatılmıştı. Ancak tam kapanma ile birlikte vaka sayılarında yaşanan düşüşün ardından kafelerin açılıp açılmayacağı merak edilip araştırılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef gösterdiği 5 bin vaka sayısının altına düşülmesi durumunda kafelerin açılması bekleniyor.
Ancak genel kanaat yarın ki Kabine Toplantısı sonrası kafe ve restoranların kademeli olarak açılması bekleniyor.

İlk plana göre kafe ve restoanlar yarı kapasite ve HES kodu sorulması şartıyla saat 10.00'dan 20.00'ye kadar 31 Mayıs itibariyle ise saat 10.00'dan 22.00'ye kadar 14 Haziran tarihi itibariyle de vaka sayılarında düşüş devam ederse kısıtlmanın tamamen kalkması bekleniyor.

Ancak konuyla ilgili net karar yarın ki Kabien Toplantısı sonrası alınacak. Kararlarda ise vaka sayularındaki düşüş belirleyici olacak.

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