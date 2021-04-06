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Kafeler kapandı mı? Kafeler ne zaman kapanacak?

Kafeler ne zaman kapanacak? Sorusu merak ediliyor. 1 Mart tarihli Kabine Toplantısı kararıyla kafeler açılmıştı. Ancak son günlerde yaşanan vaka artışları sonrası kafelerin tekrar oturan müşteriye kapatılmasına karar verildi. Peki, Kafeler kapandı mı? Kafeler ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

Kafeler kapandı mı? Kafeler ne zaman kapanacak?

Kafeler ne zaman kapanacak? Kafeler kapatıldı mı? Kafelerin açık olup olmadığı sık sık araştırılan konulardan birisi oldu. Kafelere gitmek isteyen vatandaşları ilgilendiren yeni kararlar devreye girmişti. Son yapılan kabine toplantısı sonrası kafelerin açık mı kapalı mı olacağına ilişkin karar duyurulmuştu. Peki, Kafeler ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

KAFELER NE ZAMAN KAPANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Ancak Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak." ifadesini kullandı.

Yeni tedbirler kapsamında yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasaklarına cumartesi günü yeniden eklenirken, Ramazan ayı boyunca restoranlar yalnızca paket servis hizmeti verebilecek.

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'ta son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.Bu zaman dilimi içinde, kafelerin sadece paket servis olarak hizmet vermesi bekleniyor.

RAMAZAN AYI TEDBİRLERİ NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır." dedi.

Erdoğan "Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız. Vatandaşlarımızdan bayramla birlikte her alanda özgürlüğümüzü gönlümüzce yaşayacağımız bir Türkiye fotoğrafına kavuşmak için bu süreci dikkatle ve hassasiyetle değerlendirmeye davet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." açıklamalarında bulundu.

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