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Kafeler, restoranlar, kahveler ne zaman açılacak? - 1 Mart'ta Kahveler, lokantalar, kafeler açılacak mı?

Kabine Toplantısı sonrası bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralar karşısına geçti. Bir süredir uygulanmakta olan tedbirlere ilişkin açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kafeler, restoranlar ve kahveler ile ilgili de oldukça önemli ayrıntılar verdi. Peki 1 Mart'ta Kahveler, lokantalar, kafeler açılacak mı?

Kafeler, restoranlar, kahveler ne zaman açılacak? - 1 Mart'ta Kahveler, lokantalar, kafeler açılacak mı?

Kafe, bar ve restoran işletmecileri; garsonlar, aşçılar ve baristalar uzun zamandır kafelerin açılacağı tarihle ilgili açıklama bekliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan kafeler, kıraathaneler, lokantalar ve restoranların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Kafelerin, kıraathanelerin ve restoranların açılacağı tarih için kabine toplantısı işaret edilmişti. Peki, kafeler ne zaman açılacak 2021? Kafeler, kıraathaneler ve restoranlar 1 Mart'ta açılacak mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Türkiye salgınla mücadelede "yerinde karar" dönemine geçerken, Kabine toplantısı sonrası açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mart başı itibarıyla kademeli normalleşme döneminin başlayacağını duyurdu. Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mart başı itibarıyla kademeli normalleşme döneminin başlayacağını duyurdu." dedi.

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Kafe ve restoranlara da değinen Erdoğan şunları söyledi;

Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

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