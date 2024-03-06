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        Haberler Yaşam Kafkas şeritli semenderler süs havuzunda bulundu!

        Nesli tehlike altındaki Kafkas şeritli semenderler süs havuzunda bulundu

        Bartın'da bir süs havuzunda, nesli tükenme tehlikesi altında olan 30 Kafkas şeritli semender bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 10:23 Güncelleme: 06.03.2024 - 10:25
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        Bartın'da yağmur suyu birikintisi olan süs havuzunda, nesli tükenme tehlikesi altındaki Kafkas şeritli semenderleri bulundu.

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        Kent merkezinde bir kamu kurumu çalışanları, bahçedeki yağmur suyu bulunan süs havuzunda farklı bir semender türü fark etti.

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        Durumun bildirildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, havuzda süs kayalarının altındaki ve sudaki semenderleri ağ yardımıyla yakalayarak kavanozda inceledi.

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        İncelemede, türün, Kafkas şeritli semenderi (Ommatotriton ophryticus) olduğu tespit edildi.

         

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        Buradaki yaklaşık 30 semenderin havuzda doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürmesinin sağlanacağı, ayrıca alanda güvenlik kamerası sayısının artırıldığı bildirildi.

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        *Haberin görselleri DHA ve AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Kafkas şeritli semender
        #semender
        #süs havuzu
        #bartın
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