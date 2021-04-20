Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Kağıt Ev 2. yeni bölüm fragmanı yayında! Kağıt Ev 1. bölüm

Kağıt Ev 1. bölümü ile Star TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ve Tuvana Türkay'ın yer aldığı Kağıt Ev dizisinde mutlu bir ailenin beklenmeyen bir cinayetle kaderlerinin nasıl değiştiği anlatılıyor. Kağıt Ev dizisinden 2. yeni bölüm fragmanı da ekrana geldi.

Kağıt Ev 2. yeni bölüm fragmanı yayında! Kağıt Ev 1. bölüm

Kağıt Ev dizisi yeni bölümleri ile Pazartesi akşamları diziseverlerin karşısına çıkacak. Kağıt Ev dizisinde; Fırtına Ailesi’nin hayatı, verdikleri talihsiz bir karar ile bir anda değişir, yıllarca büyük bir özen ve emekle kurdukları düzenleri ise bir gecede temellerinden sarsılır. Yeni bölümde neler olacağını merak edenler için Kağıt Ev 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

KAĞIT EV 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI


KAĞIT EV 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan (Erdal Beşikçioğlu) ve Aylin Fırtına (Nur Fettahoğlu) oğulları Mert (Nejat Uygur),büyük kızları Cemre (Helin Kandemir) ve küçük kızları Melisa (Bulut Teker) ile; mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir hayat yaşamaktadırlar. Kariyerleri, evleri, hayatları kısacası çizdikleri aile tablosu mükemmeldir. Ama bu mükemmel hayatları tek bir yanlış anlama ile darmadağın olur. Fırtına Ailesi’nin hayatı, verdikleri talihsiz bir karar ile bir anda değişecek, yıllarca büyük bir özen ve emekle kurdukları düzenleri ise bir gecede temellerinden sarsılacaktır. Onlar hem çocuklarını hem de ailelerini korumak için her şeyi göze almak zorundadırlar.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çukur 126. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Çukur 125. son bölüm izle
TELEVİZYONÇukur 126. yeni bölüm fragmanı yayında mı?
Uyanış Büyük Selçuklu 29. yeni bölüm fragmanı izle - Uyanış Büyük Selçuklu 28. son bölüm izle
TELEVİZYONUyanış Büyük Selçuklu 29. yeni bölüm fragmanı!
Alev Alev 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
TELEVİZYON"Ömür boyu beni hatırlayacaklar..."
Güldür Güldür Show'da Cuma akşamı kahkaha tufanı var
TELEVİZYONGüldür Güldür Show'dan yeni fragman
Kağıt Ev dizisinin gerçek hikayesi nedir? Kağıt Ev La Casa De Papel bağlantısı nedir?
TELEVİZYONKağıt Ev gerçek hikayesi nedir?
Erdal Beşikçioğlu kimdir? Erdal Beşikçioğlu kaç yaşında?
TELEVİZYONErdal Beşikçioğlu kimdir?
Kağıt Ev dizisi oyuncu kadrosu: Kağıt Ev oyuncuları isimleri nedir?
TELEVİZYONKağıt Ev oyuncuları isimleri nedir?
Sefirin Kızı neden yok, bitti mi? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?
TELEVİZYONSefirin Kızı neden yok?
Çukur Efsun ölüyor mu? Çukur Efsun diziden ayrılıyor mu? Çukur Efsun Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında?
TELEVİZYONÇukur Efsun ölüyor mu?
Çukur 125. yeni bölüm ön izleme yayında - Çukur 125. bölümde neler olacak?
TELEVİZYONÇukur 125. yeni bölüm ön izleme yayında!