Kağıthane'de hafriyat kamyonu beton bariyerlerde asılı kaldı
İstanbul Kağıthane'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton bariyerlerin üzerinde asılı kalan hafriyat kamyonu, vinç yardımıyla indirildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı
Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlerin üzerine çıkan hafriyat kamyonu, vinç yardımıyla indirildi.
Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda seyreden hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yolun orta bölümündeki beton bariyerlerin üzerinde asılı kaldı.
AA'nın haberine göre; sürücü kazayı yara almadan atlattı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafiği kontrollü olarak sağladı.
Kamyonun vinç yardımıyla indirilip götürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.