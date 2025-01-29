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        Haberler Gündem Güncel Kağıthane'de hafriyat kamyonu beton bariyerlerde asılı kaldı | Son dakika haberleri

        Kağıthane'de hafriyat kamyonu beton bariyerlerde asılı kaldı

        İstanbul Kağıthane'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton bariyerlerin üzerinde asılı kalan hafriyat kamyonu, vinç yardımıyla indirildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 01:24 Güncelleme: 29.01.2025 - 01:27
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        Beton bariyerlerde asılı kaldı!
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        Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlerin üzerine çıkan hafriyat kamyonu, vinç yardımıyla indirildi.

        Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda seyreden hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yolun orta bölümündeki beton bariyerlerin üzerinde asılı kaldı.

        AA'nın haberine göre; sürücü kazayı yara almadan atlattı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafiği kontrollü olarak sağladı.

        Kamyonun vinç yardımıyla indirilip götürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

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        #istanbul
        #haberler
        #kağıthane
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