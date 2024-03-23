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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Kağıttan Kitaba: Cilt Atölyesi Pera Müzesi'nde

        Kağıttan Kitaba: Cilt Atölyesi Pera Müzesi'nde

        İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (İAE), Kütüphane Haftası'nda kitapseverlere yönelik bir atölye düzenliyor. 28 Mart'ta Pera Müzesi Öğrenme Atölyesi'nde gerçekleşecek etkinlikte, geleneksel malzemelerle cilt yapım tekniklerini keşfeden katılımcılara el yapımı defterler hediye edilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 00:16 Güncelleme: 23.03.2024 - 00:16
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        Kağıttan Kitaba: Cilt Atölyesi
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 60. Kütüphane Haftası kapsamında kitapseverleri Kağıttan Kitaba: Cilt Atölyesine davet ediyor. Kâğıdın ve kitap cildinin tarihsel serüveninin anlatılacağı atölye, bir kitabın ciltlenmesini ilk adımdan itibaren uygulamalı olarak görme ve deneyimleme imkânı sunuyor.

        İsme özel el yapımı defter

        Eğitmen Enes Çinğay, kitabı oluşturan sayfaların formalara dönüştürülmesini, bu formaların dikilmesini, dikildikten sonra cildin hazırlanmasını, isim ve bezeme programının yapılmasını ve yapıştırma işleminin ardından cildin preslenmesini gösterecek, ek olarak şiraze türleri hakkında bilgiler verip bir şiraze örecek.

        Katılımcılar, atölye sonunda hediye edilen el yapımı ciltli defterlere yaldızlı isim baskısı da yapabilecek.

        Pera Müzesi Öğrenme Atölyesi’nde gerçekleştirilecek “Kâğıttan Kitaba: Cilt Atölyesi” ile ilgili detaylı bilgi için: ogrenme@peramuzesi.org.tr

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        #Kağıttan Kitaba: Cilt Atölyesi
        #Pera Müzesi
        #cilt
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