Nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden olan ve 99 yaşına giren dev Aldabra kaplumbağası "Tuki" için doğum günü ve derbi tahmini etkinliği düzenlendi.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın yapılacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisine ilişkin tahmini merak edilen Tuki'nin kafesine sarı-kırmızı ve sarı-lacivert renkte futbol topları konuldu. Daha önce aynı yöntemle Dünya Kupası finali de dahil 5 derbinin galibini doğru tahmin eden Tuki, sarı-kırmızılı ekibin renklerini barındıran topa yöneldi.
Daha sonra Tuki'nin 20 yıldır bakıcısı Neşat Aydın, meyve ve sebzelerden oluşan doğum günü hediyesini verdi.
Tuki, 23 Ekim 2017'de oynanan Galatasaray- Fenerbahçe maçı öncesi beraberliği seçmiş ve karşılaşma 0-0 bitmişti. Kaplumbağa, 2018 Dünya Kupası finalini Fransa'nın kazanacağını da bilmişti.
Hayvanat bahçesinin Genel Müdür Yardımcısı Simge Çelik Atasoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyesi olan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda, koruma altında bulunan 250 hayvan türünden 62'sinin neslinin tehlike altında olduğunu belirtti.
Atasoy, 1920 doğumlu Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası Tuki'nin de nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türler arasında olduğunu vurguladı.
"GALATASARAY'I SEÇTİ VE ÇOK MUTLUYUM"
Atasoy, Tuki için düzenledikleri doğum günü ve derbi tahmini etkinliğiyle ziyaretçilere, dev Aldabra neslini tehlikeye sokan etkenler konusunda farkındalık yaratmayı hedeflediklerine işaret ederek, şöyle konuştu:
"Hem Tuki'nin doğum günü hem de bizim yıllardır sürdürdüğümüz bir geleneğimiz var, derbi öncesi bir tahminde bulunuyor. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi bir tahminde bulunmasını istiyorduk, doğum gününe denk geldi. Tahminini Galatasaray'dan yana kullandı, bazı arkadaşlar mutlu bazıları bu durumdan mutsuz ama 5 yıldır tutturdu, bu sene de tutturacağına inanıyoruz."
Hayvanat bahçesi çalışanlarından Sedat Şık da bugün izinli olduğunu ancak Tuki'nin tahminini merak ettiği için hayvanat bahçesine geldiğini kaydetti. Şık, Galatasaray taraftarı olduğunu, Tuki'nin tahmininden mutluluk duyduğunu ifade etti.
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