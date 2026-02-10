Kahramanmaraş'a yüksek hızlı tren geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinden başlayarak Kahramanmaraş’a uzanacak hızlı tren hattına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Nurdağ-Kahramanmaraş Hızlı Tren Hattı’nın, yapımı planlanan 235 kilometrelik Malatya-Narlı-Nurdağı Hızlı Tren Projesi’ne bağlanacağını dile getirdi. Uraloğlu, “Toplam 49 kilometre uzunluğunda planladığımız Nurdağ-Kahramanmaraş hızlı tren bağlantısının proje çalışmalarını tamamladık. Hat ile hem yolcu hem yük taşımacılığında önemli bir kapasite artışı sağlayacağız.” açıklamasında bulundu.

Söz konusu bağlantının, yapımı süren Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı ile entegre olacağını ifade eden Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hattı hem yolcu hem de yük taşımacılığına uygun şekilde inşa edeceğiz, saatte 200 kilometre işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak tasarladığımız hatla Kahramanmaraş’ın üretim potansiyelini daha geniş pazarlara ulaştırmayı ve şehri, Türkiye’nin lojistik ağında daha güçlü bir konuma yükseltmeyi amaçlıyoruz. Nurdağı üzerinden Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı bağlantısıyla Kahramanmaraş’ı, Doğu Akdeniz limanlarına ve ana ticaret koridorlarına entegre etmeyi hedefliyoruz.”

EKONOMİ VE İSTİHDAMA KATKI

Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgelerinde üretilen tekstil, iplik, gıda ve yapı malzemeleri başta olmak üzere birçok ürünün hem Mersin hem de İskenderun limanlarına demiryolu ile taşınmasının hedeflendiğini belirten Uraloğlu, bu sayede lojistik maliyetlerin düşeceğini ve bölge sanayicisinin rekabet gücünün artacağını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, hattın bölgesel üretim ve ihracat kapasitesini de doğrudan etkileyeceğini vurguladı. Bölgede üretilen demir ile krom cevherlerinin demiryolu ile İskenderun Limanı’na ulaştırılarak uluslararası pazarlara taşınacağını belirten Uraloğlu, Kahramanmaraş’ın Doğu Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu arasında yük toplama, aktarma ve dağıtım merkezlerinden biri haline geleceğini dile getirdi. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Demiryolu altyapısını güçlendirerek sanayi, tarım ve lojistik sektörlerine güç katacağız. Uzun vadede istihdama ve bölgesel kalkınmaya güçlü katkı sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz. Demiryolunun güçlenmesiyle karayolu üzerindeki ağır taşıt trafiği de azalacak. Bu sayede şehir içi ve bölgesel ulaşım üzerindeki yük hafilerken Kahramanmaraş’ın güçlenen lojistik altyapısı yeni sanayi yatırımlarını ve depo-lojistik tesislerini de şehre çekecek.”