Kahramanmaraş'ta orta hasarlı bina mağdurlarından düdüklü eylem

KAHRAMANMARAŞ´tadepremlerde binaları orta hasar alanlar, aradan geçen 9 aya rağmen binalarını güçlendirmek için ruhsat başvurusu yaptıkları ilçe belediyelerinden olumlu yanıt alamadıklarını belirterek düdüklü eylem yaptı. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı eylemde konuşan avukat Vedat Kale, devlet kurumlarını sorumluluk alarak sorunlarını çözmeye davet ettiklerini, aksi halde bundan sonra belediye önünde oturma eylemi yapacaklarını söyledi.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş´ta orta hasarlı bina sahipleri, kurdukları 'Orta Hasarlı Bina Mağdurları Platformu' olarak Milli İrade Meydanı´nda düdüklü eylem yaptı. Ellerinde `Orta hasarlı binalar yeniden incelensin´, `Madem uygunsuz alan vardı, neden ruhsat verildi´, `Orta hasarlı binalar yeniden incelensin´ yazılı dövizler, ağızlarında düdüklerle eylem yapan yaklaşık 500 kişi, 9 aydır mağdur olduklarını belirterek çözüm istedi.

'SADECE BİR ÇEKİÇLE KOLONA VURUP ORTA HASAR RAPORU VERİLDİ'

Platform adına açıklama yapan avukat Vedat Kale, depremlerin üzerinden 9 aylık süre geçmesine rağmen orta hasarlı binaların belirsizliğinin devam ettiğini söyledi. Orta hasarlı evlerde oturmalarına izin verilmediğini, bu nedenle de birçok ev sahibinin şehir dışına gitmek zorunda kaldığını belirten Kale, evlerin boş olması nedeniyle birçok binanın eşyaları, kapı, pencere, avize ve musluklarının dahi yağmalandığını söyledi. Tek istediklerinin evlerinde yaşamak olduğunu kaydeden Kale, şöyle devam etti.

"Kurumlarca, düzensiz ve bilimden uzak bir şekilde karot örneği dahi alınmadan, sadece bir çekiçle duvara ve kolona vurulmak suretiyle ses dinleyerek evlere orta hasar raporu verilmiştir. Akabinde ev sahiplerinin binalarına yaptırdığı performans analizlerinde bu binaların, hafif hasarlı olduğu görülmüştür. Bizler sadece bir çekiçle verilen bu hasar raporlarını kabul etmemekle birlikte bilimsel şekilde yeniden hasar denetlemesi yapılmasını talep etmekteyiz. Bu zamana kadar ne Büyükşehir Belediyesi ne ilce belediyelerimiz ne de Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü sorumluluk almıştır. Aynı şehirde iki ayrı belediyenin güçlendirme için istediği evraklar bile farklılık göstermektedir. Kahramanmaraş'taki belediyelerin geçtiğimiz günlerde yaptığı; `Hiçbir başvuru yok´ açıklaması gerçeği yansıtmamakla beraber samimiyetten de çok uzaktır. Vatandaşın mağduriyetini giderici hiçbir kolaylık sağlanmamakla birlikte üstüne daha zorlaştırıcı şeyler talep edilmektedir. Ayriyeten üniversitelerden istenen raporlar için fahiş fiyatlar istenmektedir. Buna istinaden Onikişubat Belediyesi'nin açıklamaları gerçeği yansıtmadığı gibi ciddiyetten uzak ve samimiyetsizdir. Hiçbir yıkım ve can kaybı vermeyen toprak kayması dahi olmayan bir bölgede imara kapatmanın ne kadar doğru olduğunu buradan yetkililere sormak istiyoruz. Uygun olmayan alan belirlenirken bölgede kazı çalışması yapılmış mıdır? Bu harita depremden önce yapıldıysa eğer neden bu bölgelere inşaat ruhsatı verilmiştir. Bir an önce bu uygun olmayan alan saçmalığına son verilmesini istiyoruz."

'ÇÖZÜM GELMEZSE OTURMA EYLEMİ YAPACAĞIZ'

Binaların güçlendirilmesi için gerekli olan ruhsat konusunda belediyelerden yardım beklediklerini belirten Kale, "Bu binaların güçlendirme ruhsatı için vatandaşa yardım edilecek midir? Bu saçma uygulamalar ne zaman son bulup vatandaşın derdine çare olunacaktır? Kıbrıs Meydanı'ndan kaldırılarak orta hasarlı bina mağdurları üzerine dökülen enkaz ne zaman kalkacaktır? Sorumluluktan ve devlet ciddiyetinden uzak olarak topu birbirine atan kurumlar, ne zaman sorumluluk almaya başlayacaktır? Unutmayın ki orta hasarlı bina mağdurları bugün buradan sesini haykırdı. Çözüm gelmezse üzerine koyarak daha da çığ gibi büyüyerek belediyenin önünde oturma ve düdük çalma eylemi yapacak, çözüm bulunana kadar bu eylemler büyüyerek devam edecektir. Son kez, şunu üstüne basarak ifade ederiz ki; bütün devlet kurumlarını ivedi bir şekilde ciddiyete, sorumluluk almaya ve bu apaçık ortada duran mağduriyeti sonlandırmaya davet ediyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından gruptakiler düdük çalarak meydandan ayrıldı.

DHA-Genel - Türkiye-Kahramanmaraş - Ömer KOÇ

2023-11-02 16:23:46