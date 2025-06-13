115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi davası sanığı: Sanki tek kusurlu bizlermiş gibi algı oluşturulmakta

KAHRAMANMARAŞ'ta 115 kişinin yaşamını yitirdiği Penta Park Sitesi davasında savunma yapan sanıklardan Özcan Çakmak, "Binanın altında bulunan bankalara karşı belgeler gecikmekte. Sanki tek kusurlu bizlermiş gibi algı oluşturulmakta başkanım" dedi.

115 kişinin yaşamını yitirdiği Penta Park Sitesi'nin depremde yıkılmasıyla ilgili 2'si tutuklu 3 sanığın 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 6'ncı duruşması görüldü. Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; inşaat şirketinin yetkilisi tutuklu Mesut Başkır (78), tutuklu statik proje müellifi Özcan Çakmak (61) ve tutuksuz Metin Başkır (62), taraf avukatları ve ölenlerin yakınları katıldı. Mahkeme başkanı, Penta Park Sitesi'nin altındaki bankalarla ilgili yürütülen soruşturma sonucunu beklediklerini ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek, sanıklara daha önceki savunmalarını ekleyeceklerinin olup olmadığını sordu.

SANIKLAR SAVUNMA YAPTI

Özcan Çakmak, üzerine atılı suçlamaları reddederek, "Binanın altında bulunan bankalara karşı belgeler gecikmekte. Sanki tek kusurlu bizlermiş gibi algı oluşturulmakta başkanım. Ben 28 aydır tutukluyum tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mesut Başkır da hakkındaki iddiaları reddederek, "28 aydır tutukluyum, sağlık sorunlarım nedeniyle geniş savunma yapamayacağım" diye konuştu.