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        115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi davası sanığı: Sanki tek kusurlu bizlermiş gibi algı oluşturulmakta

        KAHRAMANMARAŞ'ta 115 kişinin yaşamını yitirdiği Penta Park Sitesi davasında savunma yapan sanıklardan Özcan Çakmak, "Binanın altında bulunan bankalara karşı belgeler gecikmekte.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 17:30 Güncelleme: 13.06.2025 - 17:30
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        115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi davası sanığı: Sanki tek kusurlu bizlermiş gibi algı oluşturulmakta
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        KAHRAMANMARAŞ'ta 115 kişinin yaşamını yitirdiği Penta Park Sitesi davasında savunma yapan sanıklardan Özcan Çakmak, "Binanın altında bulunan bankalara karşı belgeler gecikmekte. Sanki tek kusurlu bizlermiş gibi algı oluşturulmakta başkanım" dedi.

        115 kişinin yaşamını yitirdiği Penta Park Sitesi'nin depremde yıkılmasıyla ilgili 2'si tutuklu 3 sanığın 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 6'ncı duruşması görüldü. Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; inşaat şirketinin yetkilisi tutuklu Mesut Başkır (78), tutuklu statik proje müellifi Özcan Çakmak (61) ve tutuksuz Metin Başkır (62), taraf avukatları ve ölenlerin yakınları katıldı. Mahkeme başkanı, Penta Park Sitesi'nin altındaki bankalarla ilgili yürütülen soruşturma sonucunu beklediklerini ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek, sanıklara daha önceki savunmalarını ekleyeceklerinin olup olmadığını sordu.

        SANIKLAR SAVUNMA YAPTI

        Özcan Çakmak, üzerine atılı suçlamaları reddederek, "Binanın altında bulunan bankalara karşı belgeler gecikmekte. Sanki tek kusurlu bizlermiş gibi algı oluşturulmakta başkanım. Ben 28 aydır tutukluyum tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mesut Başkır da hakkındaki iddiaları reddederek, "28 aydır tutukluyum, sağlık sorunlarım nedeniyle geniş savunma yapamayacağım" diye konuştu.

        'RÜZGARLA YIKILACAK BİR BİNA YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI'

        Müşteki avukatlarından Kemal Yavuz ise sanıkların dava boyunca yaptıkları savunmanın suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirterek şunları söyledi: "Sanki depremin şiddetli oluşu sebebiyle Penta Park'ın yıkılmış olduğu gibi bir savunma içerisinde olduğunu gördüm sanıkların. 78 yönetmeliğine göre bu niteliklere haiz olmayan bir bina olduğu için yıkıldı. Rüzgarla yıkılacak bir bina yapıldığı ortaya çıktı. 4 ayrı sebepten Penta Park'ın 78 yönetmeliğine aykırı olduğu, dolayısıyla depremin şiddetiyle ilgili olmadığı. Bölgedeki gecekondular bile ayakta dururken; Penta Park'ın ayakta duramadığı, ilk 5 saniye, ilk 17 saniyede 2 bloğun yıkıldığı bir vakadır. Sebepleriyle birlikte, bunlar bu raporlarda detaylıca izah edilmiş. Dolayısıyla sanıkların bu şekilde savunmaları kendilerini kurtarmaya yöneliktir" dedi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı 5 Eylül'e erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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