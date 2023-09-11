Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta kamyonun cenaze töreni alanına girmesine ilişkin 2 tutuklama

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, kamyonun cenaze namazı için toplananlara çarpması sonucu 6 kişinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin, sürücü ve firma yetkilisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 10:12 Güncelleme: 11.09.2023 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta kamyonun cenaze töreni alanına girmesine ilişkin 2 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül Cumartesi günü Andırın ilçesi Darıova Mahallesi'nde C.A'nın (45), kullandığı kamyonla viraja kontrolsüz bir şekilde girip yoldan çıkması ve cenaze defin işlemi yapılan alanda 6 kişinin ölümü, 25 kişinin de yaralanmasına sebep olmasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

        Olayın hemen ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü, soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Öte yandan kamyonun ait olduğu firmadan 4 yetkili de cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Zanlılardan İ.A. tutuklandı, diğer şirket yetkilileri M.S. ile K.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.A.A. ise ifadesine müteakip serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Temmuzda işsizlik geriledi
        Temmuzda işsizlik geriledi
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 500 metre!"
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 500 metre!"
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Trudeau'nun uçağı arızalandı: Hindistan'da mahsur kaldı
        Trudeau'nun uçağı arızalandı: Hindistan'da mahsur kaldı
        Çok sayıda köy tamamen yok oldu: Fas'ta can kaybı artıyor!
        Çok sayıda köy tamamen yok oldu: Fas'ta can kaybı artıyor!
        Düğüne gidiyorlardı! Birlikte öldüler!
        Düğüne gidiyorlardı! Birlikte öldüler!
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Emniyet açıklamada bulundu! Kaçırma değil sürprizmiş!
        Emniyet açıklamada bulundu! Kaçırma değil sürprizmiş!
        Deniz Çakır evlendi
        Deniz Çakır evlendi
        "Adamsan bıçakla" dedi, bıçakladı!
        "Adamsan bıçakla" dedi, bıçakladı!
        Borsa tam 12'den vurdu
        Borsa tam 12'den vurdu
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Arda Güler'den beklenen haber geldi!
        Arda Güler'den beklenen haber geldi!
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Anız dumanı facia getirdi!
        Anız dumanı facia getirdi!
        Atasözlerinin de sultanları
        Atasözlerinin de sultanları
        Olay başkan Rubiales'ten istifa kararı!
        Olay başkan Rubiales'ten istifa kararı!

        Benzer Haberler

        6 kişinin öldüğü kazada kamyonun şoförü adliyeye sevk edildi (2)
        6 kişinin öldüğü kazada kamyonun şoförü adliyeye sevk edildi (2)
        Kahramanmaraş'taki orman yangınıyla ilgili yakalanan kişi adli kontrolle se...
        Kahramanmaraş'taki orman yangınıyla ilgili yakalanan kişi adli kontrolle se...
        Kahramanmaraş'ta bakır kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı...
        Kahramanmaraş'ta bakır kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı...
        Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan güvenlik korucusu hayatını kaybet...
        Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan güvenlik korucusu hayatını kaybet...
        50 hektar ormanın yandığı yangın, çay ateşinden çıkmış
        50 hektar ormanın yandığı yangın, çay ateşinden çıkmış
        Eşinin av tüfeği ile vurduğu Fatma, öldü
        Eşinin av tüfeği ile vurduğu Fatma, öldü