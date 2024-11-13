Kahramanmaraş'ta resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Operasyonda, 3 sahte nüfus cüzdanı, 15 pasaport ve yaklaşık değeri 5 milyon lira olan 686 parça gramajıyla oynanmış altın ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik yaptıkları belirtilen 3 şüpheliyi yakalamak amacıyla operasyon düzenledi.

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