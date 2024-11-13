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        Kahramanmaraş'ta resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

        Kahramanmaraş'ta resmi belgede sahtecilik yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 15:37 Güncelleme: 13.11.2024 - 15:37
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        Kahramanmaraş'ta resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
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        Kahramanmaraş'ta resmi belgede sahtecilik yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik yaptıkları belirtilen 3 şüpheliyi yakalamak amacıyla operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 3 sahte nüfus cüzdanı, 15 pasaport ve yaklaşık değeri 5 milyon lira olan 686 parça gramajıyla oynanmış altın ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.A, A.A. ve yabancı uyruklu E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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