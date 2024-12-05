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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 10:56 Güncelleme: 05.12.2024 - 10:56
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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
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        Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bazı adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonda gözaltına alınan U.K, O.K, A.K, İ.G, M.D, H.M. ve A.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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