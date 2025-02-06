Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, deprem sonrası yapılan yatırımları Kahramanmaraş'ta açıkladı:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, depremden etkilenen illerin hem tarımsal üretiminin devamı hem de içme suyu ve tarımsal sulama için tüm faaliyetlerini yeniden ayağa kaldırmak üzere yaklaşık 20 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yumaklı, Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Caddesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Allah'tan ülkeyi ve milleti böylesine büyük acılarla sınamamasını temenni eden Yumaklı, devlet ve millet olarak bu süreçte acıların sarılmasıyla alakalı bütün dünyaya örnek olacak, belki de yüzyıllarca anlatılacak birlik ve beraberlik örneğinin gösterildiğini ifade etti.

Bakan Yumaklı, depremin etkilediği 11 ilin tarımsal üretim anlamında da son derece önemli bir bölge olduğunun altını çizdi. Ülkenin tarımsal üretiminin yaklaşık yüzde 15'inin, tarımsal ihracatın da yaklaşık yüzde 20'sinin bölgeden karşılandığına işaret eden Yumaklı, bu nedenle deprem bölgesinin gıda arz güvenliği açısından da stratejik öneme sahip bir yer olduğunu dile getirdi.

Yumaklı, "Bakanlık olarak bu dönem içerisinde depremden etkilenen illerin hem tarımsal üretiminin devamı hem de içme suyu ve tarımsal sulama için tüm faaliyetlerini yeniden ayağa kaldırmak üzere yaklaşık 20 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Toplamda 46 milyar liralık bir yatırımın daha gerçekleşmesi ve bunun maksimum 2 sene içerisinde tamamlanmasını öngörüyoruz." dedi.

Yine bu dönemde üreticilerin kullanma suyu veya tarımsal sulama bedellerinin yüzde 50'sini devlet olarak karşıladıklarını belirten Yumaklı, "Yaklaşık 190 bin dekar alan 326 milyon liralık bir hibeyle basınçlı sulama sistemine kavuşturuldu." diye konuştu.

Deprem bölgesindeki tüm illere 30 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını söyleyen Yumaklı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'nın devreye alındığını anlatan Yumaklı, bu kapsamda 2 bin 106 projeye 571 milyon lira hibe desteği sağladıklarını ifade etti.