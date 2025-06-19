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        Kahramanmaraş'ta 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni düzenleniyor

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde "250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni" düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 15:52 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:52
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        Kahramanmaraş'ta 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni düzenleniyor
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde "250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni" düzenleniyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur, törendeki konuşmada, TOKİ olarak Kahramanmaraş başta olmak üzere depremden etkilenen illerin yeniden inşası ve ihyası konusunda başlatılan çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

        Sungur, TOKİ tarafından depremin etkilediği 11 ilde 346 bin 485 konutun yapımına başlandığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Teslim edilenlerin dışında, yapımına başlanan konutların önemli bir bölümü de tamamlanma aşamasına gelmiştir. Kahramanmaraş'ta ise TOKİ eliyle afet konutu kapsamında toplam 43 bin 986 konut inşa edilmiştir. Bugün huzurlarınızda teslimi gerçekleştirilecek 250 bininci konutla birlikte dost ve kardeş ülke Azerbaycan tarafınca inşa edilen 452 konut, 328 işyerinin teslimi yapılacak. Azerbaycan Mahallesi'nde TOKİ olarak 731 konut, 1267 dükkan ve ofis olmak üzere toplamda 1183 konut, 1595 dükkan ve ofis inşa ediliyor. Bu konuda kardeşliğin, dayanışmanın, azmin ve inancın bir eseri olmuş Kahramanmaraş'ın şehircilik kültürüne uygun, modern tasarımıyla, depremlere karşı güvenli ve dayanıklı olarak inşa edilmiştir."

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de bugün sadece açılış törenine değil aynı zamanda birlik, kardeşlik ve dayanışmanın güçlü bir ifadesine şahitlik ettiklerini söyledi.

        6 Şubat 2023 tarihinde yaşadıkları büyük depremin herkesi derinden sarstığını hatırlatan Ünlüer, yaşanan zorlu süreçte, Türkiye'nin dört bir yanından ve dost ülkelerden gelen yardımların milletin dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koyduğunu aktardı.

        Yapılan yardımlar içerisinden özellikle kardeş ülke Azerbaycan'ın desteklerinin her zaman özel bir yeri olduğuna işaret eden Ünlüer, şunları kaydetti:

        "Gösterdikleri vefa ve kardeşlik, hafızalarımıza kazınmıştır. Azerbaycan-Türkiye dostluğu bu süreçte bir kez daha perçinlenmiştir. Bugün, Cumhurbaşkanlarımızın teşrifleriyle, 250 bininci afet konutunun anahtar teslimi ve kura çekimi gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, Azerbaycan Mahallesi'nde çok sayıda vatandaşımıza yeni yuvalarını teslim edeceğiz. Teslim edeceğimiz bu konutlar, sadece birer bina değil aynı zamanda yeniden ayağa kalkmanın, geleceğe umutla bakmanın ve devletimizin gücünün simgesidir."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de yaşanan afetin ardından Azerbaycan tarafından sağlanan desteklerin ve bugün hayata geçirilen projenin asırlık bir kardeşliğin, sarsılmaz bir dostluğun nişanesi olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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