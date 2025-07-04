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        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını söndürüldü

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 16:20 Güncelleme: 04.07.2025 - 16:20
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        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını söndürüldü
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        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Kumarlı Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye hava ve kara araçları ile orman yangını söndürme işçileri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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