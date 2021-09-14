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Kahramanmaraş’taki Eshabı Kehf’e ziyaretçi akını

İHA

Kahramanmaraş’taki Eshabı Kehf’e ziyaretçi akını

Kahramanmaraş’ta “inanç turizmi” açısından önemli yeri bulunan Eshabı Kehf ziyaretçi akınına uğruyor.
Afşin ilçesinde bulunan Eshabı Kehf’in Roma döneminde Hristiyanlığı kabul ettikleri için putperestlerin zulmünden kaçan 7 gencin, köpekleri Kıtmır ile sığındığı yüzlerce yıl burada uyudukları mekan olarak rivayet edilen Eshabı Kehf ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
AraştırmacıYazar Mehmet Gören, yapılan bütün araştırmaların delil ve işaretlerinin Eshabı Kehf’in Afşin’de olduğunu gösterdiğini söyleyerek, "Yüce Kitabımız Kuranı Kerim’de Rabbimiz Kehf Suresi’nin 9. ve 26. ayetlerinde Ashabı Kehf (Yedi Uyurlar) olayını anlatmaktadır. Kitabımızda iki yerde mübareklerin kaldığı mağaranın özelliğinden bahsetmektedir. Kehf Suresinin 17. ayetinde, “(Mağaraya sığındılar. Orada baksan) güneşin, doğduğu zaman mağaralarının sağına vurduğunu; batarken de onlara dokunmadan sol taraftan geçip gittiğini görürsün. Onlar ise mağaranın ortasındalar. İşte bu, Allah’ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o doğruyu bulmuştur; kimi de hidayetten mahrum ederse artık onu doğruya yöneltecek bir rehber bulamazsın. Bu özellik sadece Afşin’deki mağarada mevcuttur. 13 Ağustos 2004 tarihinde Eshabı Kehf'in yer tespiti için Afşin Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada, Afşin’deki Eshabı Kehf’in tarife en çok uyan mağara olduğu tescillenmiştir” dedi.
O dönemde mabet yapıldığını ve kalıntıların bulunduğunu söyleyen Gören, "Yine bu özellik sadece Afşin Eshabı Kehf’te mevcuttur. Afşin’de 70 ve 80 üzeri yaşlı amcalarla yaptığım röportajlarda Afşin Koyuntaş mevkiindeki yerde taşların koyun şeklinde olduğunu gördüklerini ileriden bakıldığında koyun sürüsü sanıldığı ama sonraları bu kayaları çıkarılarak kullanıldığı belirtiliyor. Afşin için ayrı bir öneme sahip olan bölge tarihi, kültürel bir ziyaret alanı olmasının yanında manevi değeri nedeni ile de ayrıca önemli. Bölgede cami, çeşme, han, kervansaray yapıları ile de uğrak merkez haline geldi" dedi.

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