        Kahramanmaraş merkezli 8 ilde fuhuş operasyonu: 23 gözaltı

        Kahramanmaraş merkezli 8 ilde fuhuş operasyonu: 23 gözaltı

        Kahramanmaraş merkezli 8 ilde düzenlenen fuhuş ve suç örgütü operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah, para ve dijital materyal ele geçirilirken, 21 kadın koruma altına alındı. Şüphelilere ait mal varlıklarına el konulurken, 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 15:53 Güncelleme:
        8 ilde fuhuş operasyonu: 23 gözaltı

        Kahramanmaraş merkezli, masaj salonu adı altında faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

        OPERASYON DÜZENLENDİ

        İHA'daki habere göre; Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, "fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek, suç işlemek maksadıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, cinsel saldırı, güveni kötüye kullanma, kötü muamele ve uyuşturucu madde bulundurma" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyon gerçekleştirildi.

        8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Soruşturma kapsamında Kahramanmaraş merkezli olmak üzere Tekirdağ, İstanbul, Sakarya, Ankara, Uşak, Mersin ve Gaziantep’te 4 iş yeri ile 25 şüpheliye ait adreslere 7 Nisan 2026 tarihinde eş zamanlı adli arama ve el koyma işlemi yapıldı.

        23 KİŞİ GÖZALTINDA

        Operasyonlarda 19’u Türk, 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 23 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        21 KADIN KORUMA ALTINA ALINDI

        Yürütülen mali incelemelerde, şüphelilerin toplam 716 milyon 229 bin 126 lira 75 kuruşluk işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 25 şüpheliye ait banka, kripto varlık ve finansal hesaplara, ayrıca 6 konut, 1 tarla hissesi ve 12 araca el konuldu. Adreslerde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu tüfek, 8 dolu kartuş, çok sayıda cinsel içerikli ürün, 234 bin TL, 1.000 dolar, 1.055 Eeuro ve 1.000 Tayland bahtı ile yaklaşık 1 milyon 360 bin TL değerinde ziynet eşyası, çok sayıda sentetik ilaç ve bir miktar esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında mağdur durumda olduğu değerlendirilen 7’si Türk, 14’ü yabancı uyruklu toplam 21 kadın koruma altına alındı.

        *Fotoğraf temsilidir.

