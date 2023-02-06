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Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem! Kahramanmaraş'ta son durum!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğünde, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi. Kaydedilen depremler çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, artçılarla birlikte çok sayıda deprem meydana meydana geldi. Deprem sonrasında ölü ve yaralı sayısı yetkili kişilerce açıklanırken, çok sayıda enkaz halindeki binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İşte Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük depremde son durum...

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  • Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem! Kahramanmaraş'ta son durum! Ölü, yaralı sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı?

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7,7 ve  7.6 büyüklüğünde depremin sonrasında çok sayıda bina yıkılırken, ölü ve yaralı sayıları gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 04.26'da 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem bölgesinden artçı sarsıntı haberleri gelmeye devam ediyor. Peki, "Kahramanmaraş'ta, ölü, yaralı sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı?" İşte detaylar...
  • Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem! Kahramanmaraş'ta son durum! Ölü, yaralı sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı?

    KAHRAMANMARAŞ VE GAZİANTEP'TE DEPREM!

    AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından 6'nın üzerinde 3,  5'in 14, 4'ün üzerinde 33 olmak üzere toplamda 66 artçı sarsıntı meydana gelmiştir.
  • Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem! Kahramanmaraş'ta son durum! Ölü, yaralı sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı?

    DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

    Her iki depremde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçe sarsıldı. Bazı il ve ilçelerde yıkılan binaların olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilerle görüşmelerinde depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.
  • Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem! Kahramanmaraş'ta son durum! Ölü, yaralı sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı?

    KAHRAMANMARAŞ'TA KAÇ BİNA YIKILDI, ÖLÜ SAYISI KAÇ?

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay deprem bölgesindeki kayıplara ilişkin açıklamada bulundu. Kayıplar ve yaralılara ilişkin güncel bilgileri paylaşan Oktay, "2 depremde 145 artçı deprem yaşadık. 3'ü 6'dan daha fazla büyüklüğe sahip. Çalışmalarımız sık aralıklarla paylaşıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız AFAD'a geldiler. Şu anda Külliye'de afet yönetiminin başındadır. Maraş'ta 234 kaybımız var. 1700 yaralımız var. 310 yıkılan binamız var. Hatay'da 520 kaybımız, 700 yaralımız var. Osmaniye'de 205 hayatını kaybeden, 1003 yaralımız var. Adıyaman'da 20 kayıp, 200 yaralımız, Diyarbakır'da 46 vefat, 557 yaralımız var. Urfa'da 30 kaybımız, 1071 yaralımız mevcut. Antep'te 309 kaybımız, 1497 yaralımız. Kilis'te 13 kaybımız, Adana'da 58 kaybımız, 720 yaralımız mevcut. Malatya'da 106 kaybımız 1941 yaralımız var. Elazığ'da 6 yıkılan binamız. 1541 hayatını kaybeden vatandaşımız var, 9733 kişi yaralandı. 3471 bina yıkıldı. Sahada toplam 9698 arama kurtarma personeli bulunmakta. 14 bin 720 personelle sahadayız. Biz de arama kurtarma ve her türlü yardımlarla ilgili çalışmalarımızı yürütürken yeni afetlere sebebiyet vermemeyle ilgili hassas davranıyoruz. Okullarımız 13 Şubat'a kadar tatil edildi. Gerek yurt, pansiyon, kapalı spor salanlarında barınma amaçlı değerlendirilecek. 12 ili kapsayan üniversitelerimizde YÖK eğitime ara vermiş durumda. Doğrudan etkilenen 10 ilde kalan enkaz olmayan, görevli bulunmayanların o illerden dışarı çıkmalarını arzu ediyoruz. Diğer illerimize geçtiklerinde şehrin girişinde gerekli bürolar kurularak yönlendirme yapılacaktır. Gerek çadır, ısıtıcı, yatakla alakalı mevcut illerimizde lojistik depolarında olanlar vardı, diğer illerinden de sevk ediyoruz. Ulaşmayan varsa yolda olduğunu vatandaşlarımızın bilmesini arzu ederim. Sahra mutfakları, aş evleri ikram araçlarıyla illerimizde beslenme merkezleri kurulmuş durumda. Yurtdışından gelen yardımlar vardı. Onları da afet bölgelerine yönlendiriyoruz. Bölgedeki barajlar DSİ tarafından denetlenmiştir. Yapısal olmayan yüzeyde çatlaklar olduğunu gördük. Çalışma devam ediyor. 10 ilimizde fırınlardan yurttaşlarımız ekmeklerini alabilirler ücretsiz şekilde. Gerekli koordinasyonları yapıyoruz. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Afet durumlarında millet olarak bir oluruz. Bu defa yaşadığımız afet büyük ölçekli. Hızlı şekilde sahaya müdahil olmaya çalışıyoruz. AFAD merkeziden yapılan açıklamaların dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi. Dikkatli olunmasını belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı. 

     
  • Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem! Kahramanmaraş'ta son durum! Ölü, yaralı sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı?

    MİLLİ EĞİTİM BAKANI AÇIKLADI: 2 HAFTA ARA VERİLDİ!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz." ifadelerini kullandı.
  • Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem! Kahramanmaraş'ta son durum! Ölü, yaralı sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı?

    YIKILAN BİNA SAYISI 2834 OLDU 

    AFAD'dan gelen son açıklamada, depremler sonrası toplam 2834 binanın yıkıldığı ifade edildi. Açıklamada, "SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya illerinde toplam 1498 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 8533 vatandaşımız yaralanmıştır. Bölgede görevlendirilen toplam arama ve kurtarma personel sayısı 9698, görevlendirilen araç sayısı 216, görevlendirilen iş makinesi 1511 ‘dır. Şimdiye kadar toplam 2834 binanın yıkıldığı ihbarı alınmıştır. Genelkurmay Başkanlığı tarafından 6 adet A400M, 5 adet C130, 7 adet C235 uçak ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den bölgeye personel sevkiyatı planlanmış, 6 uçak bölgeye ulaşmıştır. Tüm İl AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmektedir. Kahramanmaraş’a Kayseri Valisi, Hatay’a Mersin Valisi, Gaziantep’e Mardin Valisi, Adıyaman’a Tunceli Valisi, Osmaniye’ye Bingöl Valisi ve Malatya’ya Sivas Valisi koordinasyon sağlamak üzere görevlendirilmiştir. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde 50 ülkeden toplam 62 ekip yardım teklifinde bulunmuştur." ifadelerine yer verildi. 

     
  • Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem! Kahramanmaraş'ta son durum! Ölü, yaralı sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı?

    AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: EN ÖNEMLİ ŞEY CEP TELEFONLARINI MEŞGUL ETMEMEK

    Vatandaşlarımız haklı olarak enkaz alanlarını terk etmiyor. Enkazdan canlar çıkarılmaya çalışılırken, yanlarındaki binalar da boşaltılıyor. Herhangi bir şekilde eksik gözükmüyor. Kapasitelerimiz hazır. Zaman zaman buraya şu araç da girseydi gibi talepler oluyor elimizde fazlasıyla kapasite var. Uzman ekipler ne derse ona göre çalışılıyor. Vatandaşlarımız enkaza müdahale etmesinler. Devletimiz güçlüdür. Gayretimiz enkaz altındaki vatandaşlarımızın çıkarılması yönündedir. Cumhur İttifakı olarak hepimiz sahadayız. Hepimiz çalışmalarda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Belli illere dağıldık. Her ilde bakanlarımız var. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Dayanışma içerisinde hep beraber aşmaya çalışacağız. Yeterli sayıda ekip, araç bu enkazlara müdahale ediliyor. Enkazların kaldırılması vakit alıyor, titizlikle yürütülüyor. En önemli şey cep telefonlarını meşgul etmemek. Herhangi bir şekilde Trafik sıkışıklığını ortaya çıkarmamak gerekiyor. Vatandaşımız sağ olsun başka illerden kalkıp gelmiş kardeşlerimizi gördük. Hiç kimse kendi başına müdahale etmesin. Sosyal medyadan gelen ihbarlar değerlendiriliyor.

     
  • Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem! Kahramanmaraş'ta son durum! Ölü, yaralı sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı?
  • Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem! Kahramanmaraş'ta son durum! Ölü, yaralı sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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