        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

        Kahramanmaraş'ta çıkan kavgada bıçaklanan kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 04:00 Güncelleme: 02.09.2025 - 04:00
        Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 ölü
        Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında O.T. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesiyle yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan O.T, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri olayla ilgili kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
        #KAHRAMANMARAŞ
