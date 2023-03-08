Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım, kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu şehit düşmüştür. Ailesine, Jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, kahraman şehidimizin, makamını ali eylesin, ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde birlikte çalıştığı Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun, helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada, pervanenin çarpması sonucu şehit düştüğünü bildirdi.

Kahramanmara'’ta Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu (50), helikopteri yönlendirirken pervane çarpması sonucu şehit oldu.

ŞEHADET HABERİ AİLESİNE VERİLDİ

Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş'ta helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada, pervanenin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun (50), Eskişehir'de yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

Şehidin, Gündoğdu Mahallesi Filizer Sokak'ta babası Bekir Adalıoğlu ve annesi Lütfiye Adalıoğlu'nun yaşadığı eve gelen askeri yetkililer, şehadet haberini iletti. Adalıoğlu ailesinin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Evli ve 2 çocuk babası şehit albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun Ankara Jandarma Havacılık Daire Başkanlığında görevli olduğu öğrenildi.

Şehit albayın cenazesinin öğle vakti kılınacak namazın ardından Vişnelik Mahallesi'ndeki hava şehitliğinde toprağa verileceği bildirildi.

ŞENTOP'TAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, deprem bölgesinde helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada, pervanenin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesindeki görevi esnasında helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'na, Cenabıhak'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.