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        Haberler Gündem Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! 22 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

        Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! İşte 22 Ocak Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Son depremler listesi her gün AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanıyor. 22 Ocak Pazartesi günü saat 06:07'de Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 22 Ocak 2024 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 07:44 Güncelleme: 22.01.2024 - 07:44
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        Son dakika deprem haberleri, aktif fay hattı üzerinde yer alan iller tarafından takip ediliyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de ve yakın çevresinde gerçekleşen son depremler, Kandilli ve AFAD tarafından listeleniyor. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 22 Ocak Pazartesi günü Kahramanmaraş Nurhak'ta deprem oldu. İşte 22 Ocak 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

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        KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM!

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre 22 Ocak Pazartesi günü saat 06:07'de Kahramanmaraş Nurhak'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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