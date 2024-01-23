Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! İşte 23 Ocak Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Son depremler listesi her gün AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanıyor. 23 Ocak Salı günü saat 06:07'de Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 23 Ocak 2024 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
Son dakika deprem haberleri, aktif fay hattı üzerinde yer alan iller tarafından takip ediliyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de ve yakın çevresinde gerçekleşen son depremler, Kandilli ve AFAD tarafından listeleniyor. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 23 Ocak Salı günü Kahramanmaraş Nurhak'ta deprem oldu. İşte 23 Ocak 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM!
AFAD tarafından açıklanan verilere göre 22 Ocak Pazartesi günü saat 06:07'de Kahramanmaraş Nurhak'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.