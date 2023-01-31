AA

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Karaziyaret Mahallesi'ndeki bir kum ocağında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İsabet eden mermi ve saçmalar nedeniyle bir araçta hasar oluşurken, jandarma ve polis ekipleri olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.