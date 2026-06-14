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        Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın

        Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 04:04 Güncelleme:
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        Tekstil fabrikasında yangın
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        Dulkadiroğlu ilçesindeki Erkenez Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına 17 itfaiye arazözü, 15 su tankı, 85 personel ve çeşitli iş makineleriyle müdahale etti.

        AA'nın haberine göre ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, müdahale sırasında bir fabrika işçisi ile bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Ekipler, yangından etkilenen alanda soğutma çalışmaları yaptı.

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        #KAHRAMANMARAŞ
        #haberler
        #Dulkadiroğlu
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