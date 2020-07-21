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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 gözaltı

Kahramanmaraş'ta, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş
DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Elbistan İlçe Emniyet ekipleri, Kahramanmaraş ile Elbistan ilçesine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini adı. Bu kapsamda çalışma başlatan ekipler, kimlikleri tespit edilen şüphelilerden H.E.'yi (31) kent girişinde, A.D.'yi (28) ise Elbistan girişinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin araç ve üstlerinde narkotik köpek Alfi ile yapılan aramada 469 gram uyuşturucu madde ile 1207 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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