        Kahramanmaraş'taki okul saldırısı: 8. sınıf öğrencisi saldırganın annesi tutuklandı

        Kahramanmaraş'taki okul saldırısı: 8. sınıf öğrencisi saldırganın annesi tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta okulda gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, saldırgan 8. sınıf öğrencisinin annesi tutuklandı

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 22:14 Güncelleme:
        Saldırganın annesi tutuklandı

        Kahramanmaraş’taki okul saldırganı İsa Aras Mersinli’nin annesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        BAKAN GÜRLEK: EBEVEYNLERİN İHMALİ VAR

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir televizyon programında konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

        Kahramanmaraş'taki olayda baba tutuklandı. Anne de sorguya sevk edildi. Bu çocuk sorunlu bir çocuk. Rehber öğretmenimiz çocuğun acilen psikoloğa gitmesi gerektiğini söylemiş. Çocuk götürülmemiş. Ebeveynlerin ihmali var. 5 tane silah çıktı evden. Ruhsatlı silahların nasıl saklanması gerektiğine dair düzenleme yapılması lazım. Ruhsatlı silahların evde belirli şartlarda saklanması lazım. Babanın güvenli bir yerde koruması gerekiyordu.

        Bugün Ne Oldu? 21 Nisan 2026'nın haberleri

         Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Sonel'e delil karartma suçlaması, Böcek ailesi davası başladı
