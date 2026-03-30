Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Kahramanmaraş ve Kilis'te sahte altın operasyonu: 21 milyon TL'lik 977 parça ele geçirildi

        Kahramanmaraş ve Kilis’te sahte altın operasyonu: 21 milyon TL’lik 977 parça ele geçirildi

        Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen Operasyonda piyasa değeri 21 milyon Türk lirası olan 977 parça sahte altın ele geçirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2026 - 23:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        21 milyonluk sahte altın operasyonu

        Sırrıberk Arslan'ın haberine göre Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, piyasaya sürülmek üzere kente getirilen sahte Cumhuriyet altınlarına yönelik düzenlediği operasyonda 977 parça sahte altın ele geçirdi. Ele geçirilen altınların piyasa değerinin yaklaşık 21 milyon TL olduğu bildirildi.

        Çevre illerde hazırlandığı belirlenen sahte altınların Kahramanmaraş’ta piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, alıcı kılığına girerek teknik ve fiziki takip başlattı. Drone destekli takipte şüpheli araç şehir girişindeki uygulama noktasında durdurularak arandı. Araçta bulunan deliller ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda sahte altınların üretildiği Kilis’teki bir atölyeye ulaşıldı.

        Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Kilis’te belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılması gerekirken kaçak olarak üretildiği tespit edilen sahte altınlar ile üretimde kullanılan ekipman ele geçirildi.

        Operasyonda el konulanlar şöyle:

        206 adet sahte mühürlü tam altın

        97 adet sahte mühürlü yarım altın

        479 adet sahte mühürlü çeyrek altın

        168 adet sahte mühürlü çeyrek Reşat altın

        17 adet sahte mühürlü yarım Reşat altın

        10 adet sahte mühürlü Reşat altın

        3 adet basımda kullanılan çeyrek/yarım/tam altın mührü

        1 adet ruhsatsız tabanca

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Başakşehir'de servis minibüsünün karıştığı zincirleme kaza

        BAŞAKŞEHİR, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde servis minibüsü ve otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar var. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor. (DHA)

        #KAHRAMANMARAŞ
        #sahte altın operasyonu
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
