Kahramanmaraş ve Kilis’te sahte altın operasyonu: 21 milyon TL’lik 977 parça ele geçirildi

Sırrıberk Arslan'ın haberine göre Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, piyasaya sürülmek üzere kente getirilen sahte Cumhuriyet altınlarına yönelik düzenlediği operasyonda 977 parça sahte altın ele geçirdi. Ele geçirilen altınların piyasa değerinin yaklaşık 21 milyon TL olduğu bildirildi.

Çevre illerde hazırlandığı belirlenen sahte altınların Kahramanmaraş’ta piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, alıcı kılığına girerek teknik ve fiziki takip başlattı. Drone destekli takipte şüpheli araç şehir girişindeki uygulama noktasında durdurularak arandı. Araçta bulunan deliller ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda sahte altınların üretildiği Kilis’teki bir atölyeye ulaşıldı.

Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Kilis’te belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılması gerekirken kaçak olarak üretildiği tespit edilen sahte altınlar ile üretimde kullanılan ekipman ele geçirildi.

Operasyonda el konulanlar şöyle:

206 adet sahte mühürlü tam altın

97 adet sahte mühürlü yarım altın

479 adet sahte mühürlü çeyrek altın

168 adet sahte mühürlü çeyrek Reşat altın

17 adet sahte mühürlü yarım Reşat altın

10 adet sahte mühürlü Reşat altın

3 adet basımda kullanılan çeyrek/yarım/tam altın mührü

1 adet ruhsatsız tabanca

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.