Yaşanan son dakika depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Edinilen bilgiye göre, yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş ve Malatya'da meydana gelen depremler ile 16 Mayıs Salı son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...

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