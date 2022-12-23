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Antalya'da kahreden bekleyiş! Dalgıçlar 2 saat sonra ulaştı

Antalya'da kahreden bir kaza meydana geldi. Manavgat'ta yaşanan olayda bir otomobil dereye uçtu. Ekipler İlker Yıldız adlı sürücünün cansız bedenine 2 saat sonra ulaştı

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  • Kahreden bekleyiş! Dalgıçlar 2 saat sonra ulaştı

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde Naras Deresi'ne uçan hafif ticari aracın sürücüsü İlker Yıldız (62), hayatını kaybetti.
  • Kahreden bekleyiş! Dalgıçlar 2 saat sonra ulaştı

    Kaza, dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Yangın Evleri inşaatında şantiye şefi olarak çalışan İlker Yıldız'ın kullandığı hafif ticari araç, sürücüsü virajı alamayınca kontrolden çıkarak Naras Deresi'ne uçtu.
  • Kahreden bekleyiş! Dalgıçlar 2 saat sonra ulaştı

    Bu sırada dere kenarındaki 2 kişi, aracın yanına gidip, Yıldız'ı kurtarmaya çalıştı fakat başarılı olamadı.
  • Kahreden bekleyiş! Dalgıçlar 2 saat sonra ulaştı

    İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tamamen suya gömülen araç için ayrıca Side Sualtı Arama Kurtarma GSK ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi çağrıldı.
  • Kahreden bekleyiş! Dalgıçlar 2 saat sonra ulaştı

    Suya giren dalgıç ekibi, 3 metre derinlikte yan yatmış aracın kapılarını açmayınca vinç devreye sokuldu. 2 saat süren çalışmaların ardından Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yıldız'ın cenazesi, Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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