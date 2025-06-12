Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa KAHREDEN HABER! Bir işçi daha... 4 metreden hayata veda! | Son dakika haberleri

        Bir işçi daha... 4 metreden hayata veda!

        Bartın'da, çalıştığı kauçuk fabrikasında forkliftten düşen 38 yaşındaki Özgür Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bekar olduğu öğrenilen Çelik'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 09:58 Güncelleme: 12.06.2025 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir işçi daha... 4 metreden hayata veda!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bartın'da yürek yakan olay, dün öğle saatlerinde Kurtköy Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir kauçuk fabrikasında meydana geldi. Özgür Çelik (38), forkliftin üstünde çalıştığı sırada, yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sonrası Çelik, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        2 YILDIR FABRİKADA ÇALIŞIYORDU

        Burada tedaviye alınan Özgür Çelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çelik'in 2 yıldır fabrikada çalıştığı ve bekar olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #bartın
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Protestolar sürüyor! Los Angeles'ta son durum ne?
        Protestolar sürüyor! Los Angeles'ta son durum ne?
        Netanyahu'ya "Gazze'deki savaşı sona erdir" çağrısı
        Netanyahu'ya "Gazze'deki savaşı sona erdir" çağrısı
        ABD Irak Büyükelçiliği'ni tahliyeye hazırlanıyor: Neden alarma geçti?
        ABD Irak Büyükelçiliği'ni tahliyeye hazırlanıyor: Neden alarma geçti?
        Anlaşmalı işten ayrılmada dikkat!
        Anlaşmalı işten ayrılmada dikkat!
        ABD Başkanı Trump'tan ülkelere tarife mektubu
        ABD Başkanı Trump'tan ülkelere tarife mektubu
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Çilek Dolunayı semaları süsledi
        Çilek Dolunayı semaları süsledi
        Yüzüne bakmadı
        Yüzüne bakmadı
        Neden sabahları daha fazla hapşırıyoruz?
        Neden sabahları daha fazla hapşırıyoruz?
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        Olaylı Olympiakos serisinde neler yaşandı?
        Olaylı Olympiakos serisinde neler yaşandı?
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama