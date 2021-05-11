421 gün direndi! Nisa'yı da kaybettik!

İzmir- Ankara kara yolunun Kula ilçesi Kavacık mevkiinde, 13 Mart 2020'de, Süleyman Ağırbaş'ın (33) kullandığı plakasız sepetli motosiklet, A.G.D. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.
ANNE BABA KAZA YERİNDE ÖLDÜ
DHA'da yer alan habere göre motosiklet sürücüsü Süleyman Ağırbaş ve yanındaki eşi Nazire Nazlı Ağırbaş (24) kaza yerinde hayatını kaybetti.
İKİ ÇOCUK TEDAVİ ALTINA ALINDI
Çiftin kazada ağır yaralanan çocukları Ramazan Ağırbaş (6) ve Huriye Nisa Ağırbaş ise sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ÜÇ GÜN SONRA AĞABEYİ CAN VERDİ
Sağlık durumu kritik olan kardeşlerden Ramazan Ağırbaş, kazadan 3 gün sonra tedavi gördüğü Manisa'daki özel hastanede yaşamını yitirdi.
421 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİ
Ağırbaş ailesinden geride kalan tek kişi olan Huriye Nisa Ağırbaş ise önceki akşam 421 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU
Nisa'nın ölüm haberi, Kula'nın Sandal Mahallesi'ndeki yakınlarını hüzne boğdu. Huriye Nisa Ağırbaş'ın cenazesi, dün öğle vakti Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Sandal Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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