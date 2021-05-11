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HaberlerGündem3. SayfaKAHROLDUK! Son dakika: Nisa 421. günde yaşam savaşını kaybetti
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421 gün direndi! Nisa'yı da kaybettik!

Manisa'nın Kula ilçesinde, 13 Mart 2020'de meydana gelen trafik kazasında anne, baba ve ağabeyini kaybeden Huriye Nisa Ağırbaş'tan (3) da acı haber geldi. Küçük Nisa, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'nde 421 gün sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi

KAHROLDUK! Son dakika: Nisa 421. günde yaşam savaşını kaybetti
421 gün direndi! Nisa'yı da kaybettik!
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DHA

İzmir- Ankara kara yolunun Kula ilçesi Kavacık mevkiinde, 13 Mart 2020'de, Süleyman Ağırbaş'ın (33) kullandığı plakasız sepetli motosiklet, A.G.D. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

ANNE BABA KAZA YERİNDE ÖLDÜ

DHA'da yer alan habere göre motosiklet sürücüsü Süleyman Ağırbaş ve yanındaki eşi Nazire Nazlı Ağırbaş (24) kaza yerinde hayatını kaybetti.

İKİ ÇOCUK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çiftin kazada ağır yaralanan çocukları Ramazan Ağırbaş (6) ve Huriye Nisa Ağırbaş ise sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÜÇ GÜN SONRA AĞABEYİ CAN VERDİ

Sağlık durumu kritik olan kardeşlerden Ramazan Ağırbaş, kazadan 3 gün sonra tedavi gördüğü Manisa'daki özel hastanede yaşamını yitirdi.

421 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİ

Ağırbaş ailesinden geride kalan tek kişi olan Huriye Nisa Ağırbaş ise önceki akşam 421 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Nisa'nın ölüm haberi, Kula'nın Sandal Mahallesi'ndeki yakınlarını hüzne boğdu. Huriye Nisa Ağırbaş'ın cenazesi, dün öğle vakti Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Sandal Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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