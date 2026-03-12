Canlı
        Kahvehanede düşerek başını beton zemine çarpan kişi öldü

        Kahvehanede düşerek başını beton zemine çarpan kişi öldü

        Sinop'un Boyabat ilçesinde kahvehanede düşerek başını beton zemine çarpan kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 15:15
        Beton zemine çarparak can verdi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde kahvehanede düşerek başını beton zemine çarpan kişi hayatını kaybetti.

        DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ

        İlçede yaşayan 63 yaşındaki Ergün Gürbüz, arkadaşlarıyla buluşmak için Kemaldede Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kahvehaneye gitti.Kahvehanede yürüdüğü sırada dengesini kaybeden Gürbüz, düşerek başını beton zemine çarptı.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Ağır yaralanan ve ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan Gürbüz, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Gürbüz'ün cenazesi, Hacı Ergün Gürbüz Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Boyabat Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

