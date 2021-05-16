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Kahvehaneler açılacak mı? Genelge yayınlandı! İşte merak edilen sorunun cevabı

Kahvehaneler açılacak mı? Tam kapanma süreci resmi olarak yarın sona erecek. Bu nedenle başta işletmeciler olmak üzere kamuoyunda bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, kıraathaneler açılacak mı? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kademeli normalleşmeyle ilgili yayınlanan genelgeye göre merak edilen sorunun cevabı...

Kahvehaneler açılacak mı? Genelge yayınlandı! İşte merak edilen sorunun cevabı

Kahveler ne zaman açılacak? Kademeli normalleşme süreci öncesi İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Peki, kademeli normalleşmede kıraathaneler açılacak mı? Merak edenler için sorunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KAHVEHANELER AÇILACAK MI?

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir. Buna göre kahvehaneler 1 Haziran'a kadar kapalı olacak.

Kapalı olan yerler şu şekilde:

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
- Hamam, sauna ve masaj salonları,
- Lunaparklar ve tematik parklar.
Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

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