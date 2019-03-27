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Kajunun faydaları nelerdir?

Giriş: 27.03.2019 - 10:20 | Güncelleme:  

Kaju, vücudun normal çalışması için gerekli olan oksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından oldukça zengin bir kuruyemiş. Peki, kajunun faydaları nelerdir?

  • 1Kajunun faydaları nelerdir?
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    Hem leziz hem de çok sağlıklı olan kajunun faydaları saymakla bitmiyor. Kaju, vücudun normal çalışması için gerekli olan oksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından oldukça zengin bir kuruyemiş.

  • 2Kajunun faydaları nelerdir?
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    Peki, kajunun faydaları nelerdir? 

  • 3Kajunun faydaları nelerdir?
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    1. Kanseri önler

    Kaju, içeriğindeki proantosiyanidinler ve yüksek bakır sayesinde kanserli hücrelere karşı savaşır ve sizi kolon kanserinden uzak tutar. 

  • 4Kajunun faydaları nelerdir?
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    2. Sağlıklı Kalp

    Kaju fıstığı, diğer kuruyemişlere kıyasla daha düşük yağ içerir. Kolesterol içermezler ve mevcut antioksidanlar sizi kalp hastalıklarından uzak tutar.

  • 5Kajunun faydaları nelerdir?
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    3. Yüksek tansiyonu düşürür

    Kaju fıstığı içinde bulunan magnezyum yardımıyla tansiyonun düşmesine yardımcı olur. 

  • 6Kajunun faydaları nelerdir?
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    4. Saçlar için de sağlıklıdır 

    Saç sağlığı için oldukça faydalı olan kaju fıstığının içindeki bakır, saç renginin koyulaşmasına yardımcı oluyor.

  • 7Kajunun faydaları nelerdir?
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    5. Kemikler için faydalıdır

    Kalsiyum gibi, kaju fıstığının ana içeriği olan magnezyum da kemik sağlığı için önemlidir.

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    6. Sağlıklı Sinirler

    Magnezyum kemik yüzeyinde kalsiyumun sinir hücrelerine girmesini önler ve böylece kan damarlarını ve kasları gevşetir. 

  • 9Kajunun faydaları nelerdir?
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    7. Safra taşlarını önler

    Her gün kaju tüketmek safra taşı oluşma riskini yüzde 25'e kadar azaltabilir.

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    8. Kilo vermeye yardımcı olur

    Kaju fıstığı yağlı olarak kabul edilse de, iyi kolesterol içerir. Bu nedenle popüler inanışın aksine, haftada en az iki kez kaju yiyenler, az yiyenler ile karşılaştırıldığında daha az kilo alırlar.

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    9. Anti-oksidandır

    Selenyum, bakır, magnezyum başta olmak üzere kaliteli mineraller içerir. Bu yüzden kaju fıstığının antioksidan özelliği vardır.

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    10. Sindirime yardımcı olur

    Kaju fıstığı sindirime yardımcıdır. 

  • 13Kajunun faydaları nelerdir?
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    11. Yüksek vitamin içerir 

    Kaju fıstığı riboflavin, pantotenik asit, tiamin, niasin vb. gibi vitaminler bakımından zengindir. 

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    12. Sağlıklı diş etleri ve dişlere yardımcıdır

    Kaju fıstığında bulunan magnezyum içeriği kemikler için çok iyidir. Bu yüzden sağlıklı dişlerin yanı sıra diş etlerinin de sağlıklı olmasını sağlar.

     

  • 15Kajunun faydaları nelerdir?
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    13. Rahat bir uyku 

    Menopoza giren kişiler için kaju fıstığı büyük bir nimettir. Geceleri rahat bir uyku sağlar. 

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    Faydaları saymakla bitmeye kaju fıstığının haftada bir kez tüketilmesi öneriliyor. 

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