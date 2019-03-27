Hem leziz hem de çok sağlıklı olan kajunun faydaları saymakla bitmiyor. Kaju, vücudun normal çalışması için gerekli olan oksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından oldukça zengin bir kuruyemiş.
Peki, kajunun faydaları nelerdir?
1. Kanseri önler
Kaju, içeriğindeki proantosiyanidinler ve yüksek bakır sayesinde kanserli hücrelere karşı savaşır ve sizi kolon kanserinden uzak tutar.
2. Sağlıklı Kalp
Kaju fıstığı, diğer kuruyemişlere kıyasla daha düşük yağ içerir. Kolesterol içermezler ve mevcut antioksidanlar sizi kalp hastalıklarından uzak tutar.
3. Yüksek tansiyonu düşürür
Kaju fıstığı içinde bulunan magnezyum yardımıyla tansiyonun düşmesine yardımcı olur.
4. Saçlar için de sağlıklıdır
Saç sağlığı için oldukça faydalı olan kaju fıstığının içindeki bakır, saç renginin koyulaşmasına yardımcı oluyor.
5. Kemikler için faydalıdır
Kalsiyum gibi, kaju fıstığının ana içeriği olan magnezyum da kemik sağlığı için önemlidir.
6. Sağlıklı Sinirler
Magnezyum kemik yüzeyinde kalsiyumun sinir hücrelerine girmesini önler ve böylece kan damarlarını ve kasları gevşetir.
7. Safra taşlarını önler
Her gün kaju tüketmek safra taşı oluşma riskini yüzde 25'e kadar azaltabilir.
8. Kilo vermeye yardımcı olur
Kaju fıstığı yağlı olarak kabul edilse de, iyi kolesterol içerir. Bu nedenle popüler inanışın aksine, haftada en az iki kez kaju yiyenler, az yiyenler ile karşılaştırıldığında daha az kilo alırlar.
9. Anti-oksidandır
Selenyum, bakır, magnezyum başta olmak üzere kaliteli mineraller içerir. Bu yüzden kaju fıstığının antioksidan özelliği vardır.
10. Sindirime yardımcı olur
Kaju fıstığı sindirime yardımcıdır.
11. Yüksek vitamin içerir
Kaju fıstığı riboflavin, pantotenik asit, tiamin, niasin vb. gibi vitaminler bakımından zengindir.
12. Sağlıklı diş etleri ve dişlere yardımcıdır
Kaju fıstığında bulunan magnezyum içeriği kemikler için çok iyidir. Bu yüzden sağlıklı dişlerin yanı sıra diş etlerinin de sağlıklı olmasını sağlar.
13. Rahat bir uyku
Menopoza giren kişiler için kaju fıstığı büyük bir nimettir. Geceleri rahat bir uyku sağlar.
Faydaları saymakla bitmeye kaju fıstığının haftada bir kez tüketilmesi öneriliyor.
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