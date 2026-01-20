Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Kakaolu Kek Tarifi: Evde Lezzetli Kakaolu Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? ymk

        Kakaolu Kek Tarifi: Evde Lezzetli Kakaolu Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Kakaolu kek, yumuşak dokusu ve yoğun kakao aromasıyla her dönemin en sevilen ev tatlıları arasında yer alır. Evde kolayca hazırlanan bu klasik lezzet için doğru ölçüler ve püf noktaları büyük önem taşır. Bu nedenle internet üzerinde birçok kişi kakaolu kek tarifi üzerine araştırma yapar. Peki bu kekin tarifi nasıl? Malzemeleri neler? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 10:15 Güncelleme: 20.01.2026 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kakaolu Kek Tarifi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kakaolu kek, çay saatlerinden kahve molalarına kadar birçok anın vazgeçilmez eşlikçisidir. Dışarıdan bakıldığında basit bir tarif gibi görünse de kıvamı tutmayan, kuru kalan ya da kabarmayan keklerle sıkça karşılaşılabilir. Oysa doğru malzeme oranları ve uygun pişirme teknikleri kullanıldığında kakaolu kek, yumuşak iç dokusu ve dengeli lezzetiyle sofralarda fark yaratır. Ev yapımı kakaolu kek, hem pratik hazırlanışı hem de yoğun aromasıyla sık tercih edilen bir tatlıdır. İşte kakaolu kek yapımı detayları…

        KAKAOLU KEK TARİFİ

        Kakaolu Kek tarifi nasıl? Klasik kakaolu kek tarifi, temel kek hamuru üzerine kakao eklenerek hazırlanan bir tariftir. Kekin yumuşak olması için sıvı ve kuru malzemelerin dengesi büyük önem taşır. Aynı şekilde yumurtaların oda sıcaklığında olması, şekerle iyi çırpılması ve yağ-süt oranının doğru ayarlanması gibi detaylar da kekin dokusunu doğrudan etkiler. Kakao ise kekin sadece rengini değil aynı zamanda tadını da belirler. Bu nedenle kaliteli kakao kullanımı ile lezzet belirgin şekilde artmış olur. Doğru pişirilen kakaolu kek, içi nemli ama dağılmayan bir yapı sunar.

        KAKAOLU KEK MALZEMELERİ

        Evde kakaolu kek yapmak için gerekli malzemeler genellikle her mutfakta bulunan temel ürünlerden oluşur. İşte kakaolu kek malzemeleri;

        • 3 adet yumurta
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 1 su bardağı süt
        • Yarım su bardağı sıvı yağ
        • 2 yemek kaşığı kakao
        • 2 su bardağı un
        • 1 paket kabartma tozu
        • 1 paket vanilin

        Bu ölçülerle hazırlanan kek, orta boy bir kek kalıbı için uygundur. Daha yoğun kakaolu tat isteyenler kakao miktarını artırabilir. Şeker oranı ise damak zevkine göre azaltılabilir.

        KAKAOLU KEK YAPIMI KOLAY MI?

        Peki kakaolu kek yapılışı kolay mı? Söz konusu kekin tarifi, son derece pratiktir. Ancak bazı temel kurallara uyulmadığında kekin kabarmaması ya da sert olması gibi sorunlar yaşanabilir. Özellikle malzemelerin sıralı eklenmesi ve hamurun fazla karıştırılmaması önemlidir. Doğru yöntemle hazırlandığında bu tatlı kısa sürede fırına girer ve zahmetsiz şekilde pişer. Bu yönüyle günlük tüketimde çayın yanına sıkça yapılır. Ayrıca ani misafirler için de ideal bir tariftir.

        KAKAOLU KEK NASIL YAPILIR?

        Peki kakaolu kek nasıl yapılır? İşte adım adım tarifler;

        • Söz konusu kekin yapımına yumurta ve toz şekeri derin bir kapta çırparak başlanır.
        • Karışım açık renk alana kadar çırpma işlemine devam edilir.
        • Ardından süt ve sıvı yağ eklenerek kısa süre karıştırılır.
        • Ayrı bir kapta un, kakao, kabartma tozu ve vanilin elenerek karışıma ilave edilir.
        • Tüm malzemeler spatula veya mikserin düşük devriyle homojen hale gelene kadar karıştırılır.
        • Hazırlanan kek hamuru yağlanmış kek kalıbına dökülür.
        • Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirilir.
        • Kekin pişip pişmediği kürdan testiyle kontrol edilir.
        • Pişen kek fırından çıkarıldıktan sonra oda sıcaklığında dinlendirilir ve kalıptan çıkarılır.

        Afiyet olsun!

        KAKAOLU KEK PÜF NOKTALARI

        Kakaolu kek yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli püf noktaların başında malzemelerin oda sıcaklığında olması gelir. Ek olarak şu püf noktalar da değerlendirilebilir;

        • Soğuk yumurta veya süt, kekin kabarmasını olumsuz etkileyebilir.
        • Un ve kakaonun mutlaka elenmesi, kekin daha yumuşak ve pürüzsüz olmasını sağlar.
        • Hamur hazırlandıktan sonra bekletilmeden fırına verilmelidir.
        • Fırın kapağının ilk 25 dakika açılmaması kekin sönmesini önlemek için önemlidir.
        • Kek fazla kuru olduysa bir sonraki denemede pişirme süresi birkaç dakika kısaltılabilir.
        • Servis sırasında üzerine pudra şekeri serpilerek ya da çikolata sosu eklenerek sunum zenginleştirilebilir.

        KAKAOLU KEK NEDEN KABARMAZ?

        Kakaolu kekin kabarmamasının en yaygın nedeni, kabartma tozunun etkisini yitirmiş olmasıdır. Uzun süredir açıkta bekleyen kabartma tozu, hamurda yeterli hacmi oluşturamaz. Ayrıca şu püf noktalar da kabarmama nedenleri arasında olabilir;

        • Hamurun fazla karıştırılması, kekin içindeki hava kabarcıklarının sönmesine yol açar.
        • Malzemelerin soğuk kullanılması da kabarma sorununa neden olabilir.
        • Fırının yeterince önceden ısıtılmaması ya da fırın kapağının erken açılması kekin sönmesine yol açan diğer etkenler arasındadır.

        Doğru ölçüler ve uygun pişirme koşulları sağlandığında kakaolu kek ideal şekilde kabarır.

        KAKAOLU KEK NASIL SAKLANIR?

        Kakaolu keki saklama koşulları da önemlidir. Söz konusu tarifin tazeliğini koruması için oda sıcaklığında ve hava almayan bir kapta saklanması önerilr. Streç filmle sarılan kek, 2 gün boyunca yumuşaklığını muhafaza edebilir. Daha uzun süre saklamak isteyenler, keki dilimleyerek derin dondurucuya koyabilir. Dondurucudan çıkarılan kek, oda sıcaklığında çözdürüldüğünde lezzetini büyük ölçüde korur. Buzdolabında saklamak ise kekin daha hızlı kurumasına neden olabileceği için önerilmez.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Domuzu elleriyle yakaladı, cezası iptal edildi

        Sinop'un Erfelek ilçesinde karlı yolda ilerlerken araçtan inip domuz sürüsündeki yavruyu eliyle yakalayan Şenel Yılmaz'a 'yaban hayatına müdahale' ettiği gerekçesiyle kesilen 14 bin 991 TL'lik idari para cezası iptal edildi

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        "İş bitirecek oyuncu lazım!"
        "İş bitirecek oyuncu lazım!"
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Trump tehditlerini Nobel'e bağladı, detaylar ortaya çıktı
        Trump tehditlerini Nobel'e bağladı, detaylar ortaya çıktı
        7 kent için kar alarmı! 3 bölgede yağış var!
        7 kent için kar alarmı! 3 bölgede yağış var!
        İran'da can kaybı 4 bini aştı
        İran'da can kaybı 4 bini aştı
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Tarımda ‘B-Reçete’ dönemi başlıyor
        Tarımda ‘B-Reçete’ dönemi başlıyor
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...