Birçok metal çeşidinin aşınmasını engellemek amacıyla bir kaplama malzemesi olarak da kullanılan kalay elementi, korozyona karşı dirençli olan yapısıyla da bilinmektedir. Hava ile temas ettiğinde de oksitlenmeye karşı durabilen bir element olan kalay elementi periyodik tabloda nerede yer alır? Kalayın sembolü nedir? İşte, tüm detaylar…

Kalay Simgesi Nedir?

Zayıf metaller olarak adlandırılan grubun bir elemanı olan kalay sembolü Sn’dir. Bu sembolün geldiği yer ise, Latince “stannum” kelimesidir. Latince bir kelime olan stannum, Orta Çağ boyunca kalay için kullanılan bir sözcük olmuştur.

Kalay Elementi Özellikleri

Konuyla ilgili araştırmalar yapan bilim insanları, Kalay elementin MÖ. 3000’lerden itibaren, özellikle Mezopotamya coğrafyasında kullanıldığını düşünmektedir. Kalay elementininin bu tarihten itibaren Mısır’da, İran’da, Kafkasya coğrafyasında ve Çin’de kullanılmış olduğu günümüze kadar ulaşan objelerden rahatlıkla anlaşılmaktadır. Yakın tarihe geldiğimizde ise kalay elementinin hayatın bir parçası olması 1800’lü yıllara dayanmaktadır. Bu tarihten itibaren hayatımıza giren teneke kutular, kalay ile kaplanmış çelikten imal edilerek kullanılmaya başlanmıştır.

Kalay elementinin fiziksel ve kimyasal özelliklerine gelecek olursak, bu elementin gümüş-beyaz bir renge sahip olduğunu söylemek doğru olacaktır. Isıtıldığında beyaz, soğutulduğunda ise tekrar gümüş rengini geri alan kalay, yumuşak ve kolay işlenebilir bir element olarak dikkat çekmektedir. Tel ya da levha haline getirilebilen, geri dönüştürülebilen bu element, aynı zamanda hava ile temas ettiğinde de oksitlenmeye karşı oldukça dirençlidir.