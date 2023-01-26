En çok tercih edilmesinin yanında, en ucuz metal olarak da bilinen demir elementi, nadiren doğada serbest bir şekilde bulunmaktadır. Daha çok minerallerden elde edilen demir elementi periyodik tabloda nerede yer alır? Demir simgesi nedir? İşte, demir elementinin özellikleri hakkında tüm bilinmesi gerekenler…
Demir Simgesi Nedir?
Sahip olduğu bolluk oranıyla, evrende en çok bulunan onuncu element olduğu düşünülen demir sembolü Fe’dir ve bu sembol, elementin Latince ismi olan “ferrum” kelimesinden gelmektedir.
Demir Elementi Özellikleri
Bazı kaynaklar, demir elementinin insanlık tarafından kullanılmasını 7000 yıl önceye kadar götürmektedir. Geçmişten günümüze kadar ulaşan ilk demir nesneler ise Mısır uygarlığına aittir ve bu objeler MÖ. 3500’lü yıllara tarihlenmektedir. Demir elementi ile alakalı bilimsel çalışmalar ise 1700’lü yılların başına dayanmaktadır. 1722 yılında Rene Antoine Ferchault de Reaumur tarafından yazılan bir kitapta, ilk kez farklı demir alaşımlarının üzerinde durulmuştur.
En kullanışlı metallerden bir tanesi olan demir elementi; bu özelliğiyle birçok bileşik ve alaşımın ana maddelerinden biri olmuştur. Kolayca işlenen ve istenilen şeklin verilebildiği bu element, tel ya da levha haline getirilebilmektedir. Gri beyaz bir renge sahip olan ve elektik ile ısıyı iletmede oldukça başarılı olan demir, korozyona karşı oldukça dayanıksız bir metaldir. Bu dayanıksızlık hali, genellikle demirin nikel ya da krom gibi alaşımlarla kaplanmasıyla çözülmektedir.
Doğal ortamda çok nadiren serbest halde bulunan demir elementi genellikle çeşitli minerallerde oluşmaktadır. Manyetin, hematit gibi mineraller demir cevherli açısından oldukça zengin mineraller olarak öne çıkmaktadır. Metal olarak alüminyumdan sonra en çok bulunan metal olarak bilinen demir, yerkabuğunun da yaklaşık olarak %5’ini oluşturmaktadır.
Demir elementinin kullanım alanlarına değinecek olursak, bu elementin günümüzde sanayinin temelini oluşturduğunu söylemek abartı olmayacaktır. Daha çok döküm ve çelik sanayisinde kullanılan demir, ucuz bir metal olması sebebiyle otomotivden inşaata, elektronik aletlerden mutfak aletlerine kadar birçok sektör ve ürün için vazgeçilmez bir konumdadır.
Dünyadaki toplam demir üretiminin ise yılda toplam 500 milyon ton olduğu kabul edilmektedir. Rusya, Çin, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan gibi ülkeler bu elementin madencilik alanlarıdır. Dünyada ulaşılabilir ve ekonomik olarak işlenebilir demir rezervlerin ise yaklaşık 100 milyar ton olduğu tahmin edilmektedir.
Demir canlılık için de oldukça önemli bir yer tutmaktadır ve demir minerali, gerek insan gerekse de hayvanlar için hayati bir öneme sahiptir. Kandaki hemoglobin için de önemli bir mineral olan demirin, bağışıklık sistemini güçlendirmeye olan katkısı da büyüktür. Kişide oluşan demir eksikliği ise baş dönmesi, kronik yorgunluk ve nefes darlığı gibi rahatsızlıklara sebep olabilmektedir. İnsanlar vücutlarının demire olan ihtiyacını tükettikleri besinlerden karşılamaktadır. Fasulye, incir, yumurta, lahana gibi besin maddeleri demir açısından zengin olan ürünlerdir.
Demir Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
İnsan hayatının en önemli parçalarından biri olan kabul edilen ve Fe simgesi ile gösterilen demir elementi; periyodik tablonun 4. periyodunun 8. grubunda yer almaktadır. Atom numarası 26 olan demirin kaynama noktası 2861, erime noktası ise 1538 santigrat derece olarak ölçülmektedir.
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