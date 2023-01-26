En çok tercih edilmesinin yanında, en ucuz metal olarak da bilinen demir elementi, nadiren doğada serbest bir şekilde bulunmaktadır. Daha çok minerallerden elde edilen demir elementi periyodik tabloda nerede yer alır? Demir simgesi nedir? İşte, demir elementinin özellikleri hakkında tüm bilinmesi gerekenler…

Demir Simgesi Nedir?

Sahip olduğu bolluk oranıyla, evrende en çok bulunan onuncu element olduğu düşünülen demir sembolü Fe’dir ve bu sembol, elementin Latince ismi olan “ferrum” kelimesinden gelmektedir.

Demir Elementi Özellikleri

Bazı kaynaklar, demir elementinin insanlık tarafından kullanılmasını 7000 yıl önceye kadar götürmektedir. Geçmişten günümüze kadar ulaşan ilk demir nesneler ise Mısır uygarlığına aittir ve bu objeler MÖ. 3500’lü yıllara tarihlenmektedir. Demir elementi ile alakalı bilimsel çalışmalar ise 1700’lü yılların başına dayanmaktadır. 1722 yılında Rene Antoine Ferchault de Reaumur tarafından yazılan bir kitapta, ilk kez farklı demir alaşımlarının üzerinde durulmuştur.

En kullanışlı metallerden bir tanesi olan demir elementi; bu özelliğiyle birçok bileşik ve alaşımın ana maddelerinden biri olmuştur. Kolayca işlenen ve istenilen şeklin verilebildiği bu element, tel ya da levha haline getirilebilmektedir. Gri beyaz bir renge sahip olan ve elektik ile ısıyı iletmede oldukça başarılı olan demir, korozyona karşı oldukça dayanıksız bir metaldir. Bu dayanıksızlık hali, genellikle demirin nikel ya da krom gibi alaşımlarla kaplanmasıyla çözülmektedir.