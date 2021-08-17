Kalbe giden yol hala mideden geçiyor

“Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer” cümlesini duymaya alışığız. Yeni neslin verdiği cevaplara göre sadece erkeklerin değil; kadınların da kalbine giden yol midesinden geçiyor.

OkCupid üzerinde kullanıcıların birbirlerini daha iyi tanımaları için yer alan sorulara verilen yanıtlara göre Türklerin dörtte üçü, flörtünün iyi yemek yapmasını etkileyici bulduğunu söylüyor. “Partnerinizle birlikte yemek yaparken nasıl hissediyorsunuz” sorusuna ise her on kişiden 9’u “Harika!” şeklinde yanıtlıyor.. Sadece erkeklerin verdiği cevaplara bakıldığında bu oran daha da artış gösterirken (%96), kadınlarda yüzde 80’e düşüyor.

SOSYAL MEDYADA YEMEK PAYLAŞIMLARI İTİCİ BULUNUYOR

Türklerin neredeyse yarısı harika yemek pişirdiğini söylüyor. “Yemek pişirmesini biliyor musun?” sorusuna “Evet, bu konuda dahiyim” yanıtını verenlerin oranı yüzde 40. Yüzde 46’lık bir kesim ise bir yemek kitabına bakarak iyi yemek pişirdiğini belirtiyor.

Kadın ve erkek kırılımında da bu oran değişmiyor. “Eve yemek söylerim” veya “Yemek pişirmeyi bilmiyorum ama deniyorum” diyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 14.

Diğer yandan, yemek yapmayı ne kadar seviyorsak paylaşmayı bir o kadar sevmiyoruz. Verilere göre her 10 gençten 9’u sosyal medyada yemek paylaşılmasını itici buluyor.

MUTFAKTA MACERACIYIZ

Yeni nesil damak zevkinde de tutucu bir yaklaşım sergilemiyor. Gençlerin neredeyse yarısı (%48) “eğer çok garip bir yemek değilse, kesinlikle denerim” diyor.

“Kesinlikle farklı mutfakları denemek isterim” diyenlerin oranı ise yüzde 40. Yüzde 11’lik bir kesim “nadiren denerim/bilmiyorum” derken, “asla” yanıtını verenlerin oranı ise yalnızca yüzde 1. Diğer yandan flörtünün pişirdiği yemeğin lezzetiyle ilgili düşüncelerini dürüstçe ifade edenlerin oranı da oldukça yüksek. “Romantik bir yemekte, yemeğin az piştiğini fark ettiğinizde ne yapardınız?” sorusuna her 10 gençten 6’sı “Daha fazla pişirmesi gerektiğini söylerdim” yanıtını veriyor. Bu oran kadınlarda yüzde 77’e çıkarken erkeklerde 54’e geriliyor.