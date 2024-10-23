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        Haberler Magazin Kalben'e zorla getirme kararı... Ünlü şarkıcıdan açıklama geldi: Başım belada değil - Magazin haberleri

        Kalben'e zorla getirme kararı

        Kalben, arkadaşının davasında tanık olarak gösterildi. Kalben, konserleri nedeniyle davaya katılamayınca hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı. Şarkıcıdan konuyla ilgili açıklama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 15:38 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:51
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        Zorla getirme kararı
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        Şarkıcı Kalben'in arkadaşı P. B., yıllar önce Gemlik'te sevgilisi A. E. tarafından darp edildi. Daha önce de şiddet gördüğü belirtilen P. B., iddialara göre tüfekle tehdit edildi ve alıkonuldu. Kalben, arkadaşını darp raporu için hastaneye götürdü.

        P. B.'yi darp eden A. E. hakkında şikâyet sonrası 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. P. B.'nin şikâyeti üzerine A. E. hakkında iddianame düzenlendi. Mahkemede Kalben'in de tanık olarak dinlenilmesine karar verildi ancak konseri olduğu için duruşmaya katılamayan şarkıcı için zorla getirme kararı verildi.

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        "ŞİDDET GÖREN ARKADAŞIMA YARDIM ETTİM"

        Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kalben; "Şiddet gören arkadaşıma yardım ettim seneler önce. Davanın başlaması seneler alırken barınmasına el verdim. Kedisi, dostları ve bir yuvası oldu. Şimdi diğer yarımkürede, güzel bir hayat kurdu" ifadelerini kullandı.

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        #Kalben
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