Şarkıcı Kalben'in arkadaşı P. B., yıllar önce Gemlik'te sevgilisi A. E. tarafından darp edildi. Daha önce de şiddet gördüğü belirtilen P. B., iddialara göre tüfekle tehdit edildi ve alıkonuldu. Kalben, arkadaşını darp raporu için hastaneye götürdü.

P. B.'yi darp eden A. E. hakkında şikâyet sonrası 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. P. B.'nin şikâyeti üzerine A. E. hakkında iddianame düzenlendi. Mahkemede Kalben'in de tanık olarak dinlenilmesine karar verildi ancak konseri olduğu için duruşmaya katılamayan şarkıcı için zorla getirme kararı verildi.