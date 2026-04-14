Kalbi durdu, 25 dakikalık kalp masajı hayata döndürdü

Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri: ABD'den İran'a deniz ablukası, piyasalar negatif, Macaristan'da Orban dönemi sona erdi

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor... ABD'DEN İRAN'A DENİZ ABLUKASIABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, bugün Türkiye Saaati İle 17.00'de İran limanlarına giriş ve çıkış yapan tüm deniz trafiğine yönelik deniz ablukası başlatacağını açıkladı. Hürmüz Boğazı'nda başka ülkelerden gelen ya da başka ülkelere giden gemilere ise izin verileceği belirtildi. Açıklama, Pakistan'daki müzakerelerden bir sonuç çıkmamasının ardından yapıldı. ABD Başkanı Trump, görüşmelerin İran'ın "nükleer emellerinden vazgeçmeye isteksiz" olması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığını iddia etti. İran'dan deniz ablukasıyla ilgili ABD'ye "Bu girişim savaş olarak sayılır ve biz buna karşılık vereceğiz. Ayrıca biz de henüz oyuna sokmadığımız diğer kartlarımızı ortaya koyabiliriz" yanıtı geldi. ABD ordusu, ablukanın Hürmüz Boğazı'nın doğusunda kalan Umman Körfezi'nde uygulanacağını duyurdu.TRUMP SINIRLI SALDIRI MI PLANLIYOR?Bu ablukayı takip ederken Trump'ın ateşkesi deleceği iddia edildi. Wall Street Journal, Trump'ın, müzakerelerdeki "çıkmazı aşmanın bir yolu" olarak İran'a sınırlı düzeyde saldırıları yeniden başlatmayı değerlendirdiğini iddia etti. İKİNCİ TUR GÖRÜŞME OLUR MU?Öte yandan yine gazetede çıkan bir habere göre, diplomasi kapısının halen açık olduğu ve birkaç gün içinde iki ülke arasında ikinci tur görüşmelerin yapılabileceği öne sürüldü.PİYASALAR NEGATİF: PETROL YÜKSELDİ, ALTIN DÜŞTÜKüresel piyasalar da bu haberlerle haftaya negatif bir seyirle başladı. Petrol, sabah saatlerinde sert yükselerek 100 doların üzerini gördü. Güçlenen dolar ve petrol, altın fiyatlarında gerilemeye neden oldu. TRUMP'TAN PAPA'YA TEPKİ: KENDİSİNİ HZ. İSA GİBİ TASVİR ETTİTrump, savaş karşıtı söylemlerini sürdüren Papa'ya tepki sert gösterdi, "Eğer ben Beyaz Saray'da olmasaydım, Leo da Vatikan'da olmazdı. Papa Leo, aklını başına toplamalı, sağduyulu davranmalı" dedi. Ardından da kendisinin Hazreti İsa gibi tasvir edildiği bir görsel paylaştı.FİDAN: ABD VE İRAN ATEŞKES KONUSUNDA SAMİMİDışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, ABD-İran müzakerelerine ilişkin, "Taraflar başlangıç pozisyonlarını ortaya koydular. Her iki taraf da ateşkes konusunda samimi, ihtiyacın farkında" dedi. Bakan Fidan, "Hürmüz'den geçiş engellenmemeli, hiçbir ülke savaşa dahil olmak istemiyor" açıklamasında bulundu.MACARİSTAN'DA ORBAN DÖNEMİ SONA ERDİDünya gündeminden bir haber de Macaristan'dan geldi. 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona erdi, dünkü seçimi muhalefetteki Magyar liderliğindeki Tisza Partisi kazandı. Orban'ın seçim mağlubiyeti, taşları yerinden oynatacak bir sonuç olarak öne çıkıyor. "Oy birliği" esasına dayalı Avrupa Birliği'nde, Putin ve Trump'ın yakın dostu olarak öne çıkan Orban özellikle Ukrayna konusunda birçok ortak kararı veto ederek hayata geçmesini engellemişti. YEMEK SİPARİŞLERİNDE YENİ DÖNEMBizden bir haberle devam edelim. Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçirdiği yeni düzenleme ile, yemek sipariş platformlarının, restoranlardan tahsil ettiği tüm hizmet bedelleri şeffaf hale getirildi. Zorunlu ek ücret uygulamalarına son verilirken kampanya süreçlerinde gönüllülük esası getirildi.HÜSAMETTİN CİNDORUK'A VEDA Son olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 93 yaşındaki eski Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk, düzenlenen cenaze töreninin ardından İstanbul'da toprağa verildi. Cenaze törenine çok sayıda siyasetçi katıldı.