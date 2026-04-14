Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Kalbi durdu, 25 dakikalık kalp masajı hayata döndürdü

        Van'da göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede kalbi duran ve 25 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülen 58 yaşındaki hasta, ameliyatla sağlığına kavuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Harbi Dağlarer, yaşadığı göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye gitti.

        Burada anjiyoya alınan Dağlarer'in kalbi yapılan işlem sırasında durdu. Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından 25 dakika boyunca gerçekleştirilen kalp masajıyla hayata döndürülen Dağlarer, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Burada 5 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde takip edilen Dağlarer, bilincinin açılmasının ardından ameliyata alındı.

        HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

        Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Tahir Olgaç ve ekibi tarafından baypas yapılan Dağlarer, hayati tehlikeyi atlattı.

        Olgaç, basın mensuplarına, hastanın anjiyo işlemi sırasında duran kalbinin, sağlık görevlilerinin 25 dakikalık müdahalesiyle yeniden çalıştırıldığını söyledi.

        Bilinci kapalı şekilde hastanelerine getirilen hastanın 5 gün boyunca yoğun bakımda takip edildiğini anlatan Olgaç, şunları kaydetti: "Hastamız komadan çıktıktan sonra ameliyat kararı aldık ve bu süreçte psikolojik olarak ameliyata hazırlamaya başladık. Bizim açımızdan yüksek riskli bir ameliyattı. Hastamızın kalbi neredeyse yarı yarıya çalışıyordu. Tüm riskleri göze alarak hastamızı ameliyat etme kararı aldık ve 4 damarda baypas yaptık. 2 damarına da endarterektomi (özellikle şah damarındaki plak birikimlerini temizleyerek beyne kan akışını yeniden sağlayan, inme riskini azaltmak için yapılan cerrahi bir işlem) dediğimiz işlemi uyguladık. Başarılı bir şekilde sonuçlandırdık ve yoğun bakıma aldık hastamızı. Yoğun bakım takiplerinde de aynı gün uyanan hasta ikinci gün yoğun bakımdan çıktı ve bugün de servisten taburcu seviyesine geldi."

        Ameliyatı gerçekleştiren doktor ve ekibine teşekkür eden Dağlarer ise "Tahir Olgaç hocamıza çok teşekkür ederim, beni Allah'ın izniyle kurtardı. Şu an iyim. Öbür dünyaya gidip geri döndüm. Buna şükretmem lazım" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri: ABD'den İran'a deniz ablukası, piyasalar negatif, Macaristan'da Orban dönemi sona erdi

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor... ABD'DEN İRAN'A DENİZ ABLUKASIABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, bugün Türkiye Saaati İle 17.00'de İran limanlarına giriş ve çıkış yapan tüm deniz trafiğine yönelik deniz ablukası başlatacağını açıkladı. Hürmüz Boğazı'nda başka ülk...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AP: İran-ABD perşembe görüşebilir
        AP: İran-ABD perşembe görüşebilir
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Hürmüz'de abluka!
        Hürmüz'de abluka!
        Petrol yeniden 100 doların altında
        Petrol yeniden 100 doların altında
        Petrol krizinde normale dönüş 2 yılı bulabilir
        Petrol krizinde normale dönüş 2 yılı bulabilir
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Gülistan Doku'nun dosyası raftan indi
        Gülistan Doku'nun dosyası raftan indi
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        İki kız kardeşe cinsel istismara 87 yıl hapis!
        İki kız kardeşe cinsel istismara 87 yıl hapis!
        Gezegenler Dünya’ya yaklaşsaydı ne olurdu?
        Gezegenler Dünya’ya yaklaşsaydı ne olurdu?
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Boran daha 17 yaşındaydı... Acı haber geldi!
        Boran daha 17 yaşındaydı... Acı haber geldi!
        O para çalışırken alınamaz
        O para çalışırken alınamaz
        Yağmur, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Yağmur, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?