Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir getirildi. KalDer'in açıklamasına göre, gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısı ile Görgün Özdemir, KalDer'in Yeni Yönetim Kurulu Başkanı olurken, derneğin yeni yönetim kurulu özel sektör, akademi dünyası, KOBİ ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluştu.

Bu kapsamda, Yılmaz Bayraktar ve Süreyya Olam yönetim kurulu başkan yardımcısı, Barış Arat ise sayman olarak belirlendi. Yönetim kurulu üyeleri ise Ali Erman Aytaç, Alpöge Başar Çamlıbel, Anıl Yılmaz, Aydın Kuzualtı, Aylin Tülay Özden, Aynur Çiftçi, A. Burak Erdinç, Barış Arat, Bülent Özdoğan, Cem Haydar Bektaş, Ender Horata, Erdal Elbay, Fahir Altan, Mehmet Emin Direkçi, Mehmet Sadık Eser, Muhsin Çömden, Nazmi Karyağdı, Sami Arıcan, Tuba Canvar Kahveci'den oluştu.

'MÜKEMMELLİK KÜLTÜRÜNÜ YAYMAK İSTİYORUZ'

Görgün Özdemir, "Kalder, 'mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak' misyonuyla mükemmellik ve kalite yolculuğunu tüm paydaşların katkıları ile sürdürmeye devam edecek" dedi.

Derneğin çalışmalarının çeyrek asırdır devam ettiğini kaydeden Özdemir, "Kalder, çağdaş ve rekabetçi bir yönetim modelini topluma sunan 'profesyonel gönüllü' bir sivil toplum kuruluşudur. Türkiye'nin dört bir yanındaki şube ve temsilciliklerimiz ile “mükemmellik kültürü”nün ülkemizin her noktasındaki kurum ve kişilere, sürdürülebilir şekilde yayılımını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

“Türkiye’nin KalDer’i” Vizyonu ile Yola Çıkan Yeni Yönetim’in Başkanı Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir Oldu



KalDer’in Yeni Yönetim Kurulu; Kamu, Özel Sektör, Akademi Dünyası, KOBİ ile Sivil Toplum Kuruluşları’nın kaliteye gönül vermiş ve deneyimli temsilcilerinden oluşuyor.



Gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile Görgün Özdemir KalDer'in Yeni Yönetim Kurulu Başkanı olurken, Yılmaz Bayraktar ve Süreyya Olam Başkan Yardımcısı, Barış Arat ise Sayman olarak belirlendi. Yönetim Kurulu Üyelikleri ise; Ali Erman Aytaç, Alpöge Başar Çamlıbel, Anıl Yılmaz, Aydın Kuzualtı, Aylin Tülay Özden, Aynur Çiftçi, A. Burak Erdinç, Barış Arat, Bülent Özdoğan, Cem Haydar Bektaş, Ender Horata, Erdal Elbay, M. Fahir Altan, Mehmet Emin Direkçi, Mehmet Sadık Eser, Muhsin Çömden, Nazmi Karyağdı, Sami Arıcan, Tuba Canvar Kahveci’den oluştu.

Daha önce iki dönem KalDer Yönetim Kurulu’nda görev almış ve kalite ödül sürecinde bu modeli uygulamış ödüllü bir kuruluşun yöneticisi olan Yeni Başkan Görgün Özdemir, üstlendiği bu yeni ve onurlu görevden ötürü çok mutlu olduğunu belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü;

“KalDer, “Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak” misyonuyla "Mükemmellik" ve "Kalite" yolculuğunu tüm paydaşların katkıları ile sürdürmeye devam edecektir. Türkiye Kalite Derneği KalDer’in ülkenin kalkınma sürecinde çok önemli bir işlevi var ve bu işlevi Özel Sektör, Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşu ayırt etmeksizin çeyrek asrı aşkın süredir sürdürüyor.”

“Yeni Yönetim Kurulu olarak Türkiye’nin Kalder’i sloganıyla yola çıktık. KalDer, çağdaş ve rekabetçi bir yönetim modelini topluma sunan “profesyonel gönüllü” bir sivil toplum kuruluşudur. Türkiye’nin dört bir yanındaki şube ve temsilciliklerimiz ile “Mükemmellik Kültürü”nün ülkemizin her noktasındaki kurum ve kişilere, sürdürülebilir şekilde yayılımını sağlamayı hedefliyoruz.”



Özdemir, KalDer’in başarılı kuruluş ve rol modeller yaratarak, yalnız Türkiye’de değil, Avrupa’da da ödüller kazanan işletmeler zinciri oluşturduğunu söylerken, bu yapıyı bugüne kadar özveri ile yürüten bundan önceki tüm yönetimlere çok değerli katkıları için teşekkür etti. Yeni seçilen Yönetim Kurulu’nun da dünyada yaşanan hızlı değişimin ülkemizdeki öncüsü olmak için tüm paydaşlarla birlik ve beraberlik içinde özenle çalışacağını belirtti. Tüm üyelerine hizmet götürmek üzere kaliteye gönül vermiş deneyimli bir yönetim kadrosu ile göreve geldiklerini hatırlatan Yeni Başkan;

"Kalite hepimizin odağı olmalıdır. Yalnız işimize değil yaşamımıza da kalite katmalıyız. KalDer, 2030 vizyonumuz olan “Ülkemizde sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön gösteren, dönüşüme liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olma” yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.” dedi.

Başkan Özdemir, KalDer'in Türkiye’nin gelişmiş ülkeler seviyesine erişme çabasında; inovasyon, dijital dönüşüm ve sanayi 4.0 ile paralellik içinde olmamız gerekliliğine işaret ederek, stratejilerimizi güncel tutmamızın kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.