Kaldığı yerden devam

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DasDas, Ataşehir Metropol İstanbul'daki yerinde sosyal mesafe kuralları gözetilerek hazırlanan oturma düzeni ve alınan önlemlerle kapılarını geçtiğimiz haftalarda açtı. DasDas Açık Hava'da 'Joseph K.', 'Güle Güle Diva' ve 'Timsah' sosyal mesafe düzeniyle özel olarak hazırlanan açık hava alanında sahnelenecek. Hafta sonu ise çocuklara yönelik 'Uyku Nereye Kaçar', 'Göçebe', 'Pi Hanım'ın Tarifsiz Kurabiyeleri', 'Astro Ay'a Tırmanıyor' sahnlenecek.

Sinema salonlarının da tam olarak hizmete açılamadığı bugünlerde açık hava gösterimleri yeniden ilgi görmeye başlamasıyla Das Açık Hava'da 'Eltilerin Savaşı', 'Karakomik Filmler 2' ve 'Kız Kardeşler'in gösterimi gerçekleştirilecek.