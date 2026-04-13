Kaldırımda yürürken otomobil çarptı!
İstanbul Şişli'de kaldırımda yürüyen kişiye otomobil çarptı. Hafif yaralanan yaya çevredeki vatandaşların yardımıyla ayağa kaldırıldı. Kaza anı kameraya yansıdı
13 Nisan 2026 - 12:46
Şişli'de kaldırımda yürüyen bir kişiye otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
AA'da yer alan habere göre Mecidiyeköy Mahallesi Darcan Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda yürüyen bir kişiye çarptı.
Hafif yaralanan yaya çevredeki vatandaşların yardımıyla ayağa kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin çarptığı yayanın yere düşmesi yer aldı.
