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Kalk Gidelim 79. bölüm 2.fragmanı! Kalk Gidelim dizisinin oyuncuları kimdir?

Cumartesi akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisinin 79.bölüm 2 fragmanı yayınlandı. Meryem'in DNA testini açıklamasıyla neler olacak? Son bölümde neler oldu? Oyuncuları kimler?

Kalk Gidelim

Her cumartesi günü farklı bir heyecanla izleyici kitlesini arttıran komedisi dizisi Kalk gidelim'in yeni bölüm fragmanı çıktı.Başrollerini Ufuk Özkan,Erkan Sever,Ayça Varlıer ve Mehtap Bayri'nin oyandığı Kalk Gidelim'in yeni bölümünde neler yaşanacak. Meryem'in DNA testini açıklamasıyla neler olacak? Evdeki bütün kadınların kilo vermek için diyete girmesiyle durumdan etkilenen erkeklerin bulduğu çözüm yolu ne olacak? Kalk Gİdelim dizisi 79.yeni bölümüyle 28 Eylül cumartesi akşamı ekranlarda olacak.

 

 

KALK GİDELİM 78.BÖLÜM ÖZETİ

Meryem’den önce kız kardeşi Behice’yi Hacı Hüseyin’in talimatıyla Mustafa Ali ve Seyfettin almıştır. Bunu duyan Meryem iyice sinirlenir ve soluğu Hacı Hüseyin’in evinde alır. Meryem kendinden emin olarak gelse de ummadığı bir durumla karşılaşır. Köyde ise Meryem’in öz kardeşinin gelmesi yankılanır. Herkes gerçekten kardeşi mi diye bir kazan kaynatır. Dal Ailesi ise Behice’yle evlerinin arasındaki bağı merak etmektedir. Hacı Hüseyin en nihayetinde evlerini nasıl geri aldığını anlatır.
 
Diğer yandan Nurcan, Mustafa Ali’nin meyvelerini Meryem’in soğuk hava deposunda bastığını öğrenince evdeki diğer kadınlarla birlikte Mustafa Ali’ye karşı sert bir cephe alır. Seyfettin’in ustaca manevrası sayesinde kadınlar kendi dertlerine yanmaktan Mustafa Ali’ye yüklenmeye fırsat bulamazlar. Seyfettin’in kadınların kucağına bıraktığı dert ise kilo almalarıdır. Evdeki bütün kadınlar kilo vermek için sıkı bir diyete girerler ve durumdan etkilenen elbette en çok erkekler olacaktır. Erkeklerin çözüm yolu ise kadınları bir kez çılgına çevirir.

KALK GİDELİM OYUNCU KADROSU

Ufuk Özkan - Seyfettin Dal

Erkan Sever - Mustafa Ali Dal

Ayça Varlıer - Nurcan Dal

Mehtap Bayri - Sevda Dal

Yıldız Kütür - Mümine Dal

Beyazıt Gülercan - Hacı Hüseyin Dal

Emin Gürsoy - Muhtar Sefer Zeytin

Nalan Okçuoğlu - Hatice Dal

Kerim Yağcı - Kahya Bodur Sadık

Aslı Omağ - Meryem Kütük

İlayda Aydın - Badegül Kütük

Onur Seyit Yaran - Canberk Dal

Ece Aydın - Duru Dal 

Andrey Stan - Veli Demir 

Alican Okumuş - Halim Dal

Can Kıran - Samim Dal

Hayrettin Karaoğuz - Ercan
 

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