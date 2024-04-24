Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.645,02 %-0,50
        DOLAR 32,5702 %0,05
        EURO 34,8690 %0,02
        GRAM ALTIN 2.435,57 %0,22
        FAİZ 45,35 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 28,63 %0,10
        BITCOIN 66.753,00 %0,60
        GBP/TRY 40,5579 %0,01
        EUR/USD 1,0694 %-0,07
        BRENT 88,68 %0,29
        ÇEYREK ALTIN 3.982,15 %0,22
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kalkınma Yolu için bakanlar zirvesi yapılacak - İş-Yaşam Haberleri

        Kalkınma Yolu için bakanlar zirvesi yapılacak

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kalkınma Yolu'nu Irak ve Türkiye olarak şu ana kadar ikili götürüyorduk. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı da işin içine kattık. İki aylık bir zaman diliminde 4'lü bakanlar zirvesi yapacağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 08:42 Güncelleme: 24.04.2024 - 08:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kalkınma Yolu için bakanlar zirvesi yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Uraloğlu, İstanbul-Ankara arasında hayata geçirilecek Süper Hızlı Tren Projesi'nin ön projelerini belirli bir seviyeye getirdiklerini ve üzerinde çalıştıklarını vurguladı.

        Bakan Uraloğlu, Irak ile işbirliği ve Kalkınma Yolu Projesi'nin aşamalarına ilişkin bir soru üzerine, şöyle konuştu:

        "Kalkınma Yolu'nda şu ana kadar ikili götürüyorduk, Irak ve Türkiye olarak. Son birkaç günde gerek Irak gerekse bizim gayretimizle 4'lü mutabakat imzaladık. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı da işin içine kattık. Hem bu işin finansmanında hem de yük temininde ve işletilmesi konusunda katkısı olacak. Bu çok ciddi bir aşama. İki aylık bir zaman diliminde 4'lü bakanlar zirvesi yapacağız. Biz haftalık gerek Irak'ta gerekse Türkiye'de genel müdür seviyesinde sürekli görüşüyoruz. Türkiye'nin güneyinde Irak'ın kuzeyindeki projeyle ilgili tamamlanmamış bir kesim var, orası tamamlandığında finansman modeline kadar konuştuk. Bu sene orada projeye başlamayla ilgili vaziyet alabilelim istiyoruz."

        Uraloğlu, Kalkınma Yolu için Irak ve Türkiye'de gelecek aylarda ofis açacaklarını ve yerinde yönetimle süreci çözeceklerini; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının katılacağı bir şirketin de kurulabileceğini ifade etti.

        Zengezur Koridoru'nda, kesinleşmemiş 43 kilometrelik Ermenistan sınırından ya da olmazsa İran sınırlarından geçecek bir çalışma olduğunu anlatan Uraloğlu, "Özellikle İran tarafıyla Azerbaycan görüşüyor. Biz de zaman zaman görüşüyoruz. Orada iki alternatif var, hangisi olursa her halükarda hayata geçecek." diye konuştu.

        Irak ile ticaret hacminin geçen yıl 20 milyar dolar olduğunu anımsatan Uraloğlu, "Kalkınma Yolu olduğu zaman bu rakam 30-40 milyar dolarlara çıkabilecektir. Sadece Irak, Türkiye olarak düşünmeyin, geniş düşünmek lazım. Bugün Süveyş Kanalı'nda Kızıl Deniz'de sıkıntı var. Biz Kalkınma Yolu'nu bitirmiş olsaydık, ne kadar kıymetli olacağını hepimiz görüyoruz." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lodos ve toz taşınımı uyarısı
        Lodos ve toz taşınımı uyarısı
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        ABD Senatosu'ndan 3 ülkeye 95 milyar dolarlık yardım paketine onay
        ABD Senatosu'ndan 3 ülkeye 95 milyar dolarlık yardım paketine onay
        Oğlunun ölümünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu
        Oğlunun ölümünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu
        Mehmet Ayan yazdı: 0-0'dan sıkılmadık
        Mehmet Ayan yazdı: 0-0'dan sıkılmadık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel ile haftaya görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel ile haftaya görüşeceğiz
        Markette cinayet! Uyardı, canından oldu
        Markette cinayet! Uyardı, canından oldu
        TBMM'de renkli resepsiyon
        TBMM'de renkli resepsiyon
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        Cansız bedeni bulunan Betül Kurt'un 3 arkadaşı gözaltına alındı
        Cansız bedeni bulunan Betül Kurt'un 3 arkadaşı gözaltına alındı
        Kamuda tasarruf TBMM’de başladı
        Kamuda tasarruf TBMM’de başladı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Katil zanlısı yakalandı, sebebi borç-alacak meselesi
        Katil zanlısı yakalandı, sebebi borç-alacak meselesi
        Kayıp Korhan Berzeg olayında yeni gelişme
        Kayıp Korhan Berzeg olayında yeni gelişme
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Taksim açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Taksim açıklaması
        33. haftanın VAR kayıtları açıkladı
        33. haftanın VAR kayıtları açıkladı
        "Filistin yanlısı öğrencilere Ulusal Muhafızlar müdahale etsin"
        "Filistin yanlısı öğrencilere Ulusal Muhafızlar müdahale etsin"
        Ankara'da sessiz maç!
        Ankara'da sessiz maç!
        "Tur kaldı İstanbul'a"
        "Tur kaldı İstanbul'a"